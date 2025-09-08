México llama a revisión a 7,057 vehículos de Seat

La Profeco de México llamó a revisión a 7,057 vehículos de la automotriz Seat, filial española de Volkswagen, por material defectuoso en las bolsas de aire

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México llamó a revisión a 7.057 vehículos de la automotriz Seat, filial española de Volkswagen, por material defectuoso en las bolsas de aire.

El organismo precisó que el llamado es para vehículos modelos Altea y Leon años 2009 a 2012, así como para 22 autos modelos Ibiza año 2025 y Arona años 2023, 2024 y 2025.

En un comunicado emitido este domingo, la Profeco, órgano que asume la defensa de los consumidores mexicanos, explicó que el llamado se debe a "material defectuoso en las bolsas de aire" marca ZF-Lifetec "que, en caso de que se activen por accidente, la carcasa del generador de gas reventaría y algunos de sus componentes se desprenderían, pudiendo ocasionar lesiones a los tripulantes", reza el mensaje.

Esta procuraduría precisó que en el caso de los vehículos Altea y León se trata de la bolsa de aire ubicada del lado frontal del lado del conductor, por lo que se sustituirá el generador de gas de la bolsa; mientras que, en los modelos Ibiza y Arona es la bolsa del lado del acompañante la que se cambiará. En ambos casos, sin costo para los compradores.

La Profecó señaló que la campaña para realizar el cambio se inició el pasado 7 de agosto y se mantendrá hasta el mismo día de 2026.

Seat, por su parte, informó que, hasta el lanzamiento de la alerta no tenía reporte de daños o incidente alguno en los vehículos comercializados en territorio mexicano.

La automotriz española dijo que buscará, mediante correo postal, a los propietarios, además de publicar este llamado en su página, mientras que quienes requieran información detallada sobre el aviso, así como aclaración de dudas, pueden acudir a los distribuidores autorizados.