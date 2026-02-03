México lidera producción en plata mientras el metal rompe récords

El metal extraído en México tiene un papel clave tanto en la economía local como en los mercados internacionales, pues se utiliza en sectores industriales clave

La plata se ha colocado en el centro de la atención financiera global tras superar los 100 dólares por onza el pasado 23 de enero, un hecho histórico que refleja la fuerte demanda, la incertidumbre geopolítica y un déficit de oferta que ya cumple cinco años.

En este contexto, México se consolida como el mayor productor mundial, destacando no solo por la cantidad de metal extraído sino por su infraestructura minera consolidada y yacimientos de alta ley.

México, líder mundial en producción de plata

Se estima que México produjo 6,300 toneladas métricas de plata en 2024, lo que lo mantiene como el principal productor global. Aunque sus reservas representan apenas el 6% de las conocidas a nivel mundial, el país sobresale por su capacidad de extracción y la eficiencia de sus operaciones mineras, logrando niveles de producción superiores a su peso geológico.

El metal extraído en México tiene un papel clave tanto en la economía local como en los mercados internacionales, donde se utiliza en sectores industriales estratégicos como la electrónica, la energía solar y la electrificación, además de funcionar como activo refugio frente a la volatilidad financiera y geopolítica.

China y Perú son fuertes rivales

China ocupa el segundo lugar en producción de plata, con aproximadamente 3,300 toneladas métricas. Gran parte de este metal se obtiene como subproducto de la minería de plomo y zinc, lo que hace que su oferta dependa en gran medida de la demanda industrial y de los ciclos de producción de estos minerales.

Con cerca de 3,100 toneladas métricas, Perú se posiciona como el tercer productor mundial, consolidando la relevancia de América Latina en el mercado de la plata y representando un aporte significativo al suministro global.

Además de los tres principales, otros países contribuyen con volúmenes significativos. Bolivia y Polonia produjeron alrededor de 1,300 toneladas métricas cada uno, seguidos por Chile y Rusia con cerca de 1,200 toneladas. Estados Unidos aportó unas 1,100 toneladas, mientras que Australia y Kazajistán rondaron las 1,000 toneladas. Argentina e India produjeron 800 toneladas cada uno, y Suecia y Canadá completan el panorama global.

Factores que impulsan los precios y riesgos de volatilidad

El récord histórico de la plata responde a una combinación de factores: compras masivas de inversionistas en Nueva York, Londres y Shanghái, tensiones geopolíticas, preocupaciones sobre la política monetaria estadounidense y temores a la imposición de aranceles sobre minerales críticos. Esto ha generado movimientos rápidos de plata física hacia los principales centros financieros, reforzando su valor como activo estratégico.

Aunque la plata alcanza máximos históricos, los mercados advierten sobre posibles correcciones. Indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa (RSI) muestran niveles de sobrecompra, lo que eleva el riesgo de caídas repentinas. La semana anterior al récord, el oro llegó a desplomarse 5.7% y la plata hasta 8.4%, evidenciando la volatilidad de estos metales preciosos.