México lanza campaña para salvar a las abejas por plaga agrícola

La estrategia está enfocada en combatir la varroasis, una enfermedad provocada por un ácaro que afecta el desarrollo de las abejas

México, uno de los mayores productores de miel a nivel global, puso en marcha una campaña nacional para proteger a las abejas frente a una plaga que ha reducido su población y pone en riesgo la producción agrícola.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que la estrategia está enfocada en combatir la varroasis, una enfermedad provocada por un ácaro que afecta el desarrollo de las abejas y limita su capacidad de polinización.

Plaga que amenaza a las abejas

De acuerdo con el organismo, esta enfermedad es considerada una de las más dañinas a nivel mundial para estos insectos, ya que provoca malformaciones, disminuye la reproducción, altera su orientación y reduce tanto la producción de cera como de miel.

Asimismo, el parásito interfiere en la recolección de néctar, polen, agua y propóleo, actividad esencial para la supervivencia de las colmenas y la polinización de cultivos.

Impacto en la producción agrícola

Las autoridades subrayaron que las abejas participan en más del 80 % de la producción agrícola, por lo que su disminución representa un riesgo directo para la seguridad alimentaria.

Como parte de la campaña, se implementarán acciones como monitoreo sanitario, aplicación de tratamientos y capacitación dirigida a apicultores para controlar la propagación del ácaro.

Importancia de la apicultura en México

En el país se producen más de 57 mil toneladas de miel al año, con exportaciones a 28 naciones. Además, existen cerca de un millón de colmenas, lo que posiciona a México como el tercer exportador mundial de este producto y genera sustento para más de 43 mil familias.

Crisis en la población de abejas

En los últimos años, las abejas han enfrentado una disminución significativa debido a factores como el cambio climático, las sequías, el uso de pesticidas y la propagación de plagas como el ácaro varroa.

Datos de la plataforma Save The Bees MX indican que, en los años previos a 2018, murieron más de 4 mil millones de abejas en México, reflejando una tendencia global donde las pérdidas alcanzan entre el 50 % y el 80 % de algunas poblaciones.