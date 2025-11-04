México lamenta decisión de Perú sobre romper relaciones

La SRE calificó la decisión peruana como 'excesiva' tras otorgar asilo a la ex primera ministra Bettsy Chávez, asegurando apego al derecho internacional

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió la postura de la federación sobre la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con el país.

Mediante un comunicado, la cancillería dijo lamentar dicha decisión en respuesta a un "acto legítimo y apegado a derecho internacional de nuestro país", calificando esta acción como "excesiva y desproporcionada".

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 4, 2025

Fue este mismo lunes que el gobierno de Perú informó que la ex primera ministra de la administración del expresidente Pedro Castillo "está siendo asilada en la residencia de la embajada" mexicana en Lima, por lo que el gobierno del país suramericano decidió romper las relaciones diplomáticas con México.

"El gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México", informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

Zela explicó que esta decisión se tomó "frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú".

Tras estas declaraciones, la SRE explicó que el asilo político otorgado a la ex primera ministra peruana está "en pleno apego al derecho internacional, por lo que no debería calificarse como un acto inamistoso por ningún otro estado" y también a que Bettsy Chávez acusó haber sido objeto de violaciones a sus derechos humanos en repetidas ocasiones como parte de una persecución política desde su captura en 2023.

Además, se precisó que la decisión se basó en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que México y Perú forman parte.

Por último, la SRE también dio a conocer que México seguirá fiel a su tradición de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas y aclaró que privilegiará el diálogo y la solución amistosa de conversaciones.