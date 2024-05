 México intervendrá en caso de genocidio en Gaza ante la CIJ

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que México intervendrá en la causa abierta contra Israel después de la denuncia presentada por Sudáfrica en diciembre pasado, en la que se advertía sobre posibles actos de genocidio en la Franja de Gaza.

México invocó el artículo 63 del Estatuto de la Corte y presentó una declaración de intervención en el caso relativo a la 'Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel)'.

Cabe señalar que la intervención de México tiene como objetivo proporcionar su opinión sobre la interpretación de las disposiciones relevantes de la Convención en este caso.

PRESS RELEASE: Mexico, invoking Article 63 of the #ICJ Statute, filed a declaration of intervention in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/kruJovhrXx pic.twitter.com/tSHs81sCfB