México insiste en evitar viajes a Medio Oriente por conflicto

La Cancillería mantiene alerta e insiste en evitar viajes a Medio Oriente, asimismo informó que ha evacuado a más de mil 500 connacionales de la región

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reiteró su recomendación a los ciudadanos mexicanos de no viajar a Medio Oriente, ante el contexto de conflicto armado que persiste en la región.

La dependencia informó que esta medida preventiva se mantiene vigente mientras continúe la situación de riesgo derivada de las tensiones internacionales.

Refuerzan apoyo consular

La Cancillería también destacó que sus embajadas y consulados continúan disponibles para brindar asistencia y protección a los connacionales que se encuentren en países de la zona.

Desde el pasado 28 de febrero, cuando se intensificó el conflicto, el personal diplomático mexicano implementó una estrategia de apoyo que ha permitido la evacuación de mil 545 mexicanos, entre residentes y turistas.

Las acciones de evacuación se han realizado desde naciones como Irán, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar y Bahréin.

De acuerdo con la SRE, estas labores han sido posibles gracias a la coordinación entre embajadas mexicanas, autoridades locales y representaciones diplomáticas en la región.

Conflicto genera incertidumbre

El conflicto, en el que participan Estados Unidos, Israel y Irán, se ha extendido por más de cinco semanas, provocando un aumento en los precios del petróleo, incertidumbre internacional y más de 3 mil 900 víctimas, según organizaciones de derechos humanos.

Finalmente, la Cancillería reconoció el trabajo del personal diplomático que ha atendido a los mexicanos en la región, tanto a quienes han sido evacuados como a aquellos que han decidido permanecer en los países afectados.

Asimismo, reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad de los connacionales y mantener comunicación constante con las autoridades locales.