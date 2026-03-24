México impulsa tecnología para rastrear a la mariposa monarca

Un sistema de monitoreo con sensores ultraligeros permitirá conocer con mayor precisión la migración de esta especie emblemática

El Gobierno de México puso en marcha un innovador sistema de monitoreo para estudiar los desplazamientos de la mariposa monarca, en coordinación con la Fondo Mundial para la Naturaleza y especialistas internacionales.

La iniciativa se desarrolla en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y busca obtener datos más precisos sobre la migración de esta especie, considerada una de las más extraordinarias del mundo.

Tecnología de vanguardia para una especie única

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el sistema utiliza transmisores BlueSeries, dispositivos de radio ultraligero con codificación digital diseñados para rastrear pequeñas especies migratorias.

Estos sensores, desarrollados con apoyo de Cellular Tracking Technologies y el Cape May Point Arts and Science Center, pesan apenas 0.06 gramos y cuentan con un panel solar integrado.

El dispositivo mide cerca de cuatro centímetros, incluida su antena, y permite registrar información clave sobre los movimientos de las mariposas a través de la aplicación Project Monarch.

Para el estudio, se instalaron 175 sensores en comunidades y ejidos del Estado de México y Michoacán, zonas clave dentro de la ruta migratoria.

Los especialistas recolectaron ejemplares, machos y hembras, utilizando redes especializadas, asegurándose de seleccionar individuos en buen estado físico. Posteriormente, fueron pesados, medidos y equipados con los dispositivos mediante un pegamento especial.

Cada sensor fue identificado con un código único vinculado a su santuario de origen, lo que permite un seguimiento individual detallado. Tras el procedimiento, todas las mariposas fueron liberadas sin daño, garantizando su bienestar.

Primeros resultados alentadores

Los datos iniciales del proyecto ya ofrecen información relevante. Al menos nueve mariposas han cruzado hacia Estados Unidos, mientras que otras cinco permanecen en territorio mexicano.

Además, por primera vez se ha documentado que mariposas marcadas en otoño están emprendiendo su ruta de regreso hacia el norte durante la migración de primavera, un hallazgo clave para comprender su ciclo de vida.

Cada año, millones de mariposas monarca recorren miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques del centro de México para hibernar.

Sin embargo, los especialistas advierten que el cambio climático podría alterar este patrón, desplazando su hábitat hacia el sur y poniendo en riesgo uno de los fenómenos migratorios más importantes del planeta.