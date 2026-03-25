México impulsa ley para combatir el feminicidio a nivel federal

El Gobierno propone homologar el delito a nivel nacional, endurecer penas y garantizar investigaciones con perspectiva de género

El Gobierno de México presentó este martes una iniciativa de Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, con el objetivo de unificar criterios legales en todo el país, aumentar las sanciones y fortalecer los procesos de investigación.

La propuesta será enviada al Congreso, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó su confianza en que la iniciativa logre consenso entre las distintas fuerzas políticas.

La fiscal general, Ernestina Godoy, explicó que el proyecto establece penas de entre 40 y 70 años de prisión para el delito de feminicidio, así como sanciones para la tentativa que van desde la mitad hasta dos terceras partes de esa condena.

Además, se contemplan nueve razones de género para configurar el delito, entre ellas la presencia de violencia sexual, lesiones degradantes, antecedentes de violencia, relaciones de poder o la exposición del cuerpo de la víctima.

Investigación obligatoria con perspectiva de género

Uno de los puntos clave de la iniciativa es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio, con protocolos homologados y perspectiva de género obligatoria.

También se propone que el delito sea perseguido de oficio, que no prescriba y que los responsables pierdan derechos como la patria potestad, tutela y beneficios sucesorios respecto a las víctimas.

El proyecto incluye 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, tenga discapacidad o pertenezca a comunidades indígenas o afrodescendientes, así como que el crimen ocurra frente a hijos o hijas.

Por su parte, la subsecretaria Ingrid Gómez Saracíbar destacó que la propuesta contempla atención integral para víctimas directas e indirectas, incluyendo apoyo psicológico, atención médica y asesoría legal gratuita.

Reparación integral y nuevas medidas

La iniciativa plantea que la reparación del daño sea “adecuada, efectiva, rápida y proporcional”, además de prohibir la difusión de imágenes de las víctimas en medios y plataformas digitales.

Asimismo, se propone la creación de una comisión especial para supervisar la implementación de la ley, fortalecer las investigaciones y coordinar campañas permanentes contra la violencia feminicida.

Sheinbaum subrayó que el objetivo es garantizar justicia y erradicar este delito: “No creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio”, afirmó.