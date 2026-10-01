México impulsa exportaciones ante el G20 y negocia con EUA

El secretario señaló que la industria mexicana enfrenta una competencia desigual frente a productores extranjeros que reciben subsidios gubernamentales

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aprovechó la reunión ministerial de Comercio del G20 para gestionar mejores condiciones de acceso para productos mexicanos, en momentos en que el país mantiene negociaciones con Estados Unidos sobre aranceles y sectores estratégicos.

Durante el encuentro, celebrado entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre en Milwaukee, Wisconsin, el funcionario sostuvo reuniones con representantes de India, Argentina, Japón y la Unión Europea. También conversó brevemente con el representante comercial de China, Li Chenggang.

México busca ampliar sus exportaciones de automóviles

Uno de los temas abordados fue el comercio automotriz. En su reunión con el representante argentino Fernando Brun, Ebrard solicitó incrementar los cupos para las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros hacia ese país.

La gestión pretende ampliar la presencia de la industria automotriz nacional en América Latina, mientras el sector enfrenta nuevas exigencias comerciales en Norteamérica y posibles modificaciones a las reglas de origen del T-MEC.

México busca preservar su posición como plataforma regional de producción y exportación, además de diversificar los destinos de los vehículos fabricados en el país.

Promueven el tequila mexicano en el mercado de India

Durante el encuentro con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, la delegación mexicana planteó mejorar el acceso del tequila a ese mercado, donde actualmente enfrenta elevados aranceles y restricciones que limitan su competitividad.

Ambas partes también exploraron oportunidades de colaboración en la industria farmacéutica, uno de los sectores considerados estratégicos para reducir la dependencia de insumos procedentes de otras regiones.

Con la Unión Europea, Ebrard revisó las oportunidades que el Acuerdo Comercial Interino podría ofrecer a las empresas mexicanas interesadas en ampliar sus ventas en el mercado europeo.

Ebrard pide condiciones justas para el acero mexicano

En materia siderúrgica, el secretario señaló que la industria mexicana enfrenta una competencia desigual frente a productores extranjeros que reciben subsidios gubernamentales y operan con estándares ambientales menos estrictos.

Ebrard destacó que el acero mexicano no cuenta con subsidios y registra menores emisiones contaminantes, por lo que pidió que estas condiciones sean consideradas dentro de las decisiones internacionales sobre sobreproducción, trazabilidad y medidas arancelarias.

El sector acerero permanece entre los asuntos más sensibles de la relación con Estados Unidos. México busca reducir los gravámenes aplicados a sus exportaciones, al argumentar que ambos países mantienen una cadena productiva ampliamente integrada y que el mercado mexicano representa un importante destino para el acero estadounidense.

Negociación con Estados Unidos continúa abierta

Las gestiones en el G20 ocurren mientras México y Estados Unidos intentan alcanzar entendimientos sobre automóviles, acero, aluminio, minerales críticos y seguridad económica.

El Gobierno mexicano pretende evitar nuevos aranceles, disminuir los gravámenes existentes y conservar las ventajas comerciales del T-MEC. Washington, por su parte, plantea reforzar las reglas de origen y reducir la dependencia regional de componentes e insumos procedentes de Asia.

La estrategia mexicana busca avanzar en dos direcciones: proteger el acceso al mercado estadounidense y abrir mayores oportunidades para sus exportaciones en otras regiones. Con ello, el país pretende reducir riesgos ante las tensiones comerciales y fortalecer su participación en las cadenas internacionales de suministro.