México garantiza que seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba

La cancillería detalló que el funcionario le comunicó al titular de la diplomacia cubana que continuará con la ayuda humanitaria y estrecha relación bilateral

Este viernes, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se reunió con su contraparte cubano, Bruno Rodríguez, en el foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y países africanos, para asegurar que el país seguirá enviando ayuda humanitaria a La Habana.

A través de sus redes sociales, la cancillería mexicana detalló que el funcionario le comunicó al titular de la diplomacia cubana que continuará con la ayuda humanitaria y la estrecha relación bilateral, afirmando que esta es una instrucción dada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De la Fuente, además de reunirse con su contraparte cubana, se encontró con sus pares de Colombia, Haití y Ghana, en el marco del foro de alto nivel Celac-África, en la ciudad de Bogotá.

Salió nuevo cargamento

En el caso de Cuba, Sheinbaum anunció este viernes, en su conferencia de prensa matutina, que hoy mismo va a salir desde el estado de Veracruz (este) un nuevo barco de la Marina con alimentos y otros víveres utilitarios para la población cubana, en el tercer envío de ayuda humanitaria a la isla desde que Estados Unidos impuso un bloqueo energético.

"Seguiremos apoyando al pueblo de Cuba y buscando la forma de que sin afectar a México podamos darles combustible, que es fundamental en estos momentos (...) Cuba ha vivido un bloqueo económico por años que ha impedido que el pueblo cubano pueda desarrollarse libremente en términos económicos", sostuvo la mandataria desde Cancún, en el Caribe mexicano.

La sociedad aporta lo suyo

También este viernes saldrá de México la flotilla Nuestra América, un convoy de alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares que tiene como destino La Habana este sábado y que fue organizada por activistas y miembros de la sociedad civil desde el puerto de Progreso, en Yucatán (sureste).

Este viernes, dos embarcaciones más de la flotilla se sumarán a la ayuda humanitaria desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano.

La flotilla cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales y se une a otras iniciativas recientes de apoyo a Cuba desde México, en medio de un contexto de renovadas tensiones entre Washington y La Habana.