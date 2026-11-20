El encuentro refrendó la voluntad de los gobiernos e instituciones de profundizar una relación basada en la confianza, la innovación y la cooperación

En el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo distintos encuentros con el primer ministro de Singapur y Australia, así como la directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

México impulsa cooperación tecnológica y económica frente a Singapur

Sostuvo una reunión con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, para dar seguimiento a temas de interés común y fortalecer la relación bilateral.

Durante el encuentro, ambos mandatarios coincidieron en la importancia de incrementar la participación de empresas singapurenses en México mediante el Plan México, así como fortalecer la conectividad económica y los vínculos entre el país y el Sudeste Asiático.

En materia tecnológica, dialogaron sobre la posibilidad de ampliar la colaboración en transformación digital, inteligencia artificial y modernización de la gestión pública, áreas que identificaron como oportunidades para intercambiar experiencias y conocimientos. Ambos mandatarios también expresaron su interés en trabajar conjuntamente en la conservación de los ecosistemas marinos y la promoción de la sostenibilidad.

Asimismo, reconocieron la importancia de la reciente apertura de la Embajada de Singapur en México, la primera misión diplomática de ese país en una nación hispanohablante, como un paso para estrechar los vínculos bilaterales.

El encuentro refrendó la voluntad de ambos gobiernos de profundizar una relación basada en la confianza, la innovación y la cooperación, con el propósito de generar nuevas oportunidades de desarrollo y prosperidad para sus sociedades.

Sostiene reunión 'productiva' con directora del FMI

La mandataria federal también señaló que se encontró en un diálogo calificado como "muy productivo" con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

A través de redes sociales, Sheinbaum Pardo compartió diversas fotografías sobre su encuentro.

Sostuvimos una reunión muy productiva con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y su equipo. https://t.co/jIOkAo6tsY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 19, 2026 Acuerda fortalecer relación económica con Australia Sheinbaum Pardo también acordó con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, fortalecer la relación entre ambos países, que en 2026 cumplirá 60 años de vínculos diplomáticos. La mandataria federal destacó la importancia de Australia como socio estratégico de México en la región Asia-Pacífico y las oportunidades que ofrece el Plan México para incrementar la participación de empresas australianas en sectores como minería, agroindustria, infraestructura, energías limpias y tecnologías relacionadas con la transición energética. Coincidieron en que esta iniciativa representa un ejemplo de inversión productiva, cooperación tecnológica e intercambio de conocimientos que ambos países buscan impulsar.