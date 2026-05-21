México firma acuerdo para dar precio justo al maíz nacional

La firma del convenio, denominado 'Sistema de ordenamiento para el maíz blanco', fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum

El Gobierno formalizó este miércoles un acuerdo con productores, comercializadores e industriales del maíz con el propósito de regular el mercado del grano, asegurar precios equilibrados para productores y consumidores, además de priorizar la compra de maíz blanco nacional frente a las importaciones.

La firma del convenio, denominado "Sistema de ordenamiento para el maíz blanco", se llevó a cabo en Palacio Nacional y fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con funcionarios federales, representantes del sector agrícola y empresarios de distintas regiones del país.

Buscan fortalecer el consumo de maíz nacional

Durante el evento, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López, destacó que las empresas participantes se comprometieron a privilegiar la adquisición de maíz producido en México antes de recurrir a las importaciones.

Según explicó, el acuerdo permitirá fortalecer la autosuficiencia alimentaria, estabilizar el mercado interno y mejorar la rentabilidad para pequeños y medianos productores.

Asimismo, señaló que se implementarán compras anticipadas mediante contratos pactados entre los distintos integrantes de la cadena productiva.

La funcionaria detalló que el convenio involucra a 80 empresas nacionales y extranjeras vinculadas al sector maicero.

Sistema de ordenamiento para el maíz blanco. Ciudad de México https://t.co/Xp8Vem4o5M — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 20, 2026

Impulsarán apoyos técnicos y acceso a insumos

Además de ordenar la comercialización del grano, el mecanismo contempla facilitar el acceso a insumos a precios justos, innovación tecnológica, asistencia técnica y herramientas para mejorar la productividad agrícola.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum resaltó la coordinación alcanzada entre productores, empresas y autoridades federales para crear un sistema más transparente dentro del mercado del maíz.

La mandataria enfatizó que el acuerdo es de carácter voluntario y tiene como objetivo fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar condiciones justas para quienes trabajan en el campo.

"Hoy estamos sentados aquí firmando un programa de ordenamiento de la producción y el mercado del país. Para el beneficio también de los consumidores y del país", expresó.

Persisten tensiones por el precio de la tortilla

La firma del acuerdo ocurre mientras continúan las diferencias entre el Gobierno federal y representantes de la industria tortillera respecto a los costos de producción y el precio final de la tortilla.