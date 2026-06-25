México exige retirar 33 piezas arqueológicas de subasta en París

La subasta contempla un total de 54 lotes relacionados con México y se estima que podría recaudar alrededor de más de 3 millones de pesos mexicanos.

El Gobierno de México solicitó el retiro de 33 piezas arqueológicas de origen mexicano incluidas en la subasta internacional "Tribal Addiction", programada para realizarse este miércoles en París. La petición fue encabezada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, quien reiteró la postura del país en defensa de su patrimonio histórico y cultural.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, los objetos forman parte del patrimonio cultural de la nación, por lo que su comercialización contraviene la legislación vigente que protege los bienes arqueológicos. La solicitud fue respaldada por un análisis realizado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

INAH identifica piezas como patrimonio nacional

El organismo determinó que las 33 piezas incluidas en el catálogo de la casa de subastas Millon & Associés pertenecen al patrimonio arqueológico mexicano. Por ello, las autoridades solicitaron que sean retiradas del evento antes de que puedan ser adquiridas por coleccionistas particulares.

La subasta contempla un total de 54 lotes relacionados con México y se estima que podría recaudar alrededor de 168 mil euros, equivalentes a más de 3 millones de pesos mexicanos.

Entre las piezas ofertadas se encuentran objetos atribuidos a diversas culturas prehispánicas, entre ellas la maya, olmeca, teotihuacana, mexica, totonaca y chontal.

Objetos prehispánicos destacan en el catálogo

Dentro de los artículos con mayor valor estimado figuran una máscara teotihuacana, una escultura totonaca procedente de Veracruz que representa a un jugador de pelota y un hacha doméstica de origen maya.

Las autoridades mexicanas hicieron un llamado a la casa de subastas para desistir de la comercialización de estas piezas, al considerar que representan parte de la memoria histórica de los pueblos originarios del país.

Campaña busca recuperar patrimonio en el extranjero

La Secretaría de Cultura señaló que estas acciones forman parte de la estrategia permanente "Mi Patrimonio No Se Vende", impulsada para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales y promover la recuperación de objetos arqueológicos localizados fuera del territorio nacional.

Según datos oficiales, desde 2018 México ha logrado recuperar alrededor de 16,500 piezas culturales mediante gestiones diplomáticas, reclamos legales y negociaciones con instituciones y gobiernos extranjeros.