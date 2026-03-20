México exige investigar muerte de compatriota detenido por ICE

El Gobierno mexicano, en un comunicado, reiteró que estos fallecimientos son inaceptables, por lo que volvió a demandar a las autoridades una investigación

Este jueves, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), condenó el fallecimiento de un compatriota bajo custodia del ICE en Florida y demandó una investigación para aclarar los hechos.

Además, manifestó que agotará todas las vías diplomáticas y legales ante el lamentable fallecimiento del ciudadano mexicano.

El Gobierno mexicano, en un comunicado, reiteró que estos fallecimientos son inaceptables, por lo que volvió a demandar a las autoridades migratorias una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer las circunstancias que derivaron en este fallecimiento, determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición.

Recordó que el mexicano estuvo detenido en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, una instalación que administra el condado bajo acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para custodiar a personas detenidas por razones migratorias.

La SRE informó que, tras el fallecimiento, se activó el protocolo consular a través del Consulado General de México en Miami, que visitó el centro de detención en cuestión y continuará realizando las gestiones para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares.

También manifestó que a través de dicha representación se han solicitado formalmente los reportes y la documentación necesaria para el pleno esclarecimiento de los hechos.

"Exhortamos activamente al Gobierno Federal estadounidense a atender las condiciones que facilitan este tipo de sucesos lamentables; procederá con las gestiones diplomáticas. Se utilizarán todas las vías legales posibles para asegurar el acompañamiento a los familiares", agregó.

La SRE informó que de enero a octubre de 2025, el ICE tuvo bajo su custodia a 10 ciudadanos mexicanos fallecidos, ya sea en su poder o durante operativos migratorios.