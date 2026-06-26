México envía rescatistas y médicos a Venezuela tras sismos

El despliegue ocurre tras los potentes sismos, cuyo evento principal alcanzó una magnitud de 7.5 y se registró apenas 39 segundos después.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves el envío de un equipo de rescatistas y médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyar a Venezuela tras los dos fuertes terremotos que sacudieron a ese país y que hasta el momento han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos.

El despliegue ocurre tras los potentes sismos, cuyo evento principal alcanzó una magnitud de 7.5 y se registró apenas 39 segundos después de un movimiento precursor.

Desde el Palacio Nacional, Sheinbaum reiteró el respaldo de México a Venezuela y confirmó que el primer contingente de ayuda ya se encuentra en camino.

El personal mexicano evaluará las necesidades sobre el terreno en coordinación con las autoridades venezolanas antes de definir un eventual refuerzo de la misión humanitaria.

El miércoles, la Cancillería mexicana informó que no se habían reportado ciudadanos mexicanos afectados por el terremoto y precisó que la embajada de México en Caracas permanecía atenta a la evolución de la emergencia y disponible para brindar asistencia consular en caso de ser necesaria.