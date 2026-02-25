México envía otro cargamento de ayuda humanitaria a Cuba

Este martes, los buques de apoyo logístico ARM Papaloapan y ARM Huasteco abandonaron el puerto de Veracruz transportando un total de 1,193 toneladas de víveres

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó el zarpe de un importante cargamento de ayuda humanitaria con destino a Cuba. El operativo responde a una instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Este martes, los buques de apoyo logístico ARM Papaloapan y ARM Huasteco abandonaron el puerto de Veracruz transportando un total de 1,193 toneladas de víveres, destinados a brindar alivio a la población civil de la isla.

¿Qué envió México a Cuba?

La logística de esta misión se distribuyó de la siguiente manera entre ambas unidades de la Armada de México:

ARM Papaloapan: Transporta la mayor parte de la carga, con 1,078 toneladas compuestas principalmente por frijol y leche en polvo.

ARM Huasteco: Traslada 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de alimentos variados.

Es destacable que las 23 toneladas adicionales de productos diversos fueron recaudadas gracias a la participación de la ciudadanía, con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México a través del centro de acopio instalado en el Centro Histórico. Esta carga representa apenas la primera entrega de las donaciones ciudadanas.

Así se realizó el envío

Para concretar el envío, la Secretaría de Marina desplegó a más de 350 elementos navales, quienes operaron maquinaria especializada, incluyendo grúas y montacargas, para las maniobras de embarque. Se estima que el tiempo de travesía marítima sea de aproximadamente cuatro días hasta arribar a territorio cubano.

El Gobierno de México subrayó que este apoyo no es un hecho aislado, sino parte de una política exterior de asistencia humanitaria que en meses recientes ha beneficiado a naciones como Chile y Estados Unidos (California y Texas) ante desastres naturales e incendios.

Con este envío, México consolida su papel como un actor solidario en el continente, priorizando el bienestar de los pueblos hermanos en momentos de necesidad.