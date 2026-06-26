México envía ayuda humanitaria a Venezuela por terremotos

El contingente de asistencia está integrado por un agrupamiento de 261 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad nacional, con 4 toneladas de ayuda

En un acto que reafirma la vocación solidaria y la tradición humanitaria del país, el Gobierno de México desplegó un importante contingente de auxilio rumbo a Venezuela, debido a que sufrió graves afectaciones tras los sismos registrados el pasado 24 de junio de 2026.

Dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron esta tarde, a las 14:30 horas, desde la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía, Estado de México, cargados con toneladas de ayuda y personal especializado.

Despliegue de personal militar y binomios caninos

El contingente de asistencia está integrado por un agrupamiento de 261 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad nacional. El desglose del personal incluye a 240 elementos del Ejército Mexicano, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional.

Entre ellos se encuentran médicos, camilleros y enfermeros, así como especialistas en labores de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Para agilizar la localización de personas atrapadas, la delegación mexicana viaja acompañada por 18 binomios canófilos expertos en este tipo de siniestros.

Asimismo, los primeros dos aviones trasladan 4.4 toneladas de herramienta, material y equipo de rescate, además de 2.7 toneladas de insumos médicos de primera necesidad.

Segundo envío en camino y posible reforzamiento

La ayuda mexicana continuará fluyendo en las próximas horas. Las autoridades confirmaron que se tiene previsto el despegue de un avión de transporte pesado C-130 Hércules, también de la Fuerza Aérea, el cual transportará un cargamento adicional de 8 toneladas de medicamentos y 4 toneladas más de equipo especializado para actividades de salvamento.

Una vez que la delegación nacional aterrice en territorio venezolano y coordine esfuerzos con las autoridades locales, se realizará una evaluación técnica para determinar si es necesario enviar más personal o recursos para robustecer el auxilio a la población damnificada.

Solidaridad con América Latina

A través de un comunicado oficial, el Gobierno de México lamentó profundamente las pérdidas humanas y los daños materiales ocasionados por el desastre natural, expresando sus deseos de una pronta recuperación para todos los heridos. Con este despliegue, el Estado mexicano refrenda su estrecho lazo de fraternidad y su política de cooperación internacional ante emergencias en América Latina y el resto del mundo.