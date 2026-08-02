México envía 718 toneladas de ayuda a Venezuela

El Gobierno de México realizó un segundo envío marítimo de ayuda humanitaria a Venezuela al despachar más de 718 toneladas de insumos a bordo de dos embarcaciones de la Armada, como parte del apoyo a las comunidades afectadas por los terremotos ocurridos en junio.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que los buques ARM Papaloapan y ARM Huasteco zarparon el 31 de julio desde el puerto de Veracruz por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

COMUNICADO CONJUNTO. "SRE y Marina informan del zarpe de los buques Papaloapan y Huasteco con más de 718 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela".https://t.co/bg0KHWHfrL pic.twitter.com/yWNVDCujOr — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 1, 2026

Dos buques trasladan el cargamento

De acuerdo con las autoridades, el ARM Papaloapan transporta alrededor de 684 toneladas de insumos, mientras que el ARM Huasteco lleva otras 34.5 toneladas, para un total superior a las 718 toneladas de ayuda humanitaria.

La operación fue coordinada por la SRE, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz y otras dependencias federales encargadas del embarque y la logística.

Sheinbaum destaca la solidaridad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el envío desde el viernes y señaló que la asistencia internacional refleja el compromiso solidario de México con los pueblos que enfrentan desastres naturales.

La mandataria afirmó que la solidaridad debe seguir siendo una de las características del país y reiteró el respaldo del Gobierno mexicano hacia las naciones que requieren apoyo humanitario.

En un comunicado conjunto, las autoridades señalaron que este nuevo envío reafirma la vocación de cooperación y la tradición humanitaria de México con los países de América Latina y otras regiones del mundo.

Es el segundo envío por vía marítima

Este cargamento se suma al primer envío realizado el pasado 13 de julio, cuando los buques ARM Isla Holbox y ARM Huasteco arribaron al puerto venezolano de La Guaira con 388.42 toneladas de ayuda humanitaria.

Aquel traslado incluyó alimentos, agua embotellada, medicamentos, artículos de higiene, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una.

Además de los envíos marítimos, México también envió asistencia aérea desde finales de junio con personal especializado, herramientas, equipo médico y otros recursos para apoyar las labores de emergencia.

Los terremotos registrados el 24 de junio en Venezuela han dejado más de 5 mil 500 personas fallecidas, además de cientos de edificios colapsados y numerosos inmuebles afectados, de acuerdo con el balance oficial más reciente.