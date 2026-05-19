México emite aviso preventivo de viaje tras brote de ébola

El ébola Bundibugyo es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con sangre, secreciones, fluidos corporales u objetos contaminados

La Secretaría de Salud de México emitió este lunes una alerta preventiva dirigida a personas que viajen desde la República Democrática del Congo y Uganda, ante el brote de ébola que actualmente mantiene vigilancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque las autoridades mexicanas señalaron que el nivel de riesgo para el país continúa siendo bajo, indicaron que se reforzó la vigilancia epidemiológica debido a la circulación activa de la variante Ébola Bundibugyo en algunas regiones africanas.

México vigila viajeros procedentes de zonas afectadas

La dependencia federal advirtió que las personas que viajen o hagan escalas en territorios con transmisión activa podrían exponerse no solo a pacientes infectados, sino también a otros riesgos sanitarios presentes en esas zonas.

El ébola Bundibugyo es una enfermedad viral grave que se transmite por contacto directo con sangre, secreciones, fluidos corporales u objetos contaminados de personas infectadas.

Las autoridades señalaron que el riesgo individual depende principalmente de haber estado recientemente en áreas con contagios activos o de mantener contacto cercano con personas enfermas o materiales contaminados.

Ébola puede tardar hasta 21 días en presentar síntomas

La Secretaría de Salud recordó que el periodo de incubación del virus puede ir de dos a 21 días y destacó que el aislamiento temprano de personas con síntomas reduce significativamente el riesgo de propagación.

Entre los principales síntomas del ébola se encuentran fiebre, debilidad intensa, dolor muscular, dolor de cabeza, vómito, diarrea, dolor abdominal y sangrados inexplicables.

De acuerdo con la agencia sanitaria de la Unión Africana, el brote de la cepa Bundibugyo comenzó a expandirse desde finales de abril en la provincia de Ituri, en el Congo, donde ya se reportan al menos 87 fallecimientos, además de un caso detectado en Uganda.