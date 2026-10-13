México eleva sus importaciones de gas de EUA en una década

Este acelerado incremento refleja la creciente necesidad de abastecimiento para satisfacer la demanda de los sectores industriales

Las importaciones de gas natural provenientes de Estados Unidos han mantenido una trayectoria ascendente, alcanzando un nuevo máximo al cierre del periodo comprendido entre enero y julio de 2026 y logrando un alza de 90% en la última década.

Las cifras muestran que al mes de julio se alcanzó un promedio de 6,772.1 millones de pies cúbicos diarios (MMpc/d), de acuerdo con datos analizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con cifras de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Este volumen refleja un crecimiento anual constante que consolida la alta dependencia del mercado mexicano respecto al energético estadounidense.

Importaciones de gas natural casi se duplican en una década

Desde 2013, cuando los envíos diarios se ubicaban en 1,866.4 MMpc/d, la demanda ha escalado de forma sostenida año con año, impulsada por el desarrollo de infraestructura de ductos y el abastecimiento para la generación eléctrica y la industria nacional, situando a México en una posición de vulnerabilidad ante cualquier eventualidad o interrupción en las cadenas de suministro.

Al comparar el volumen registrado entre enero y julio de 2016, que alcanzó 3,563.2 millones de pies cúbicos diarios, con el mismo periodo de 2026, se observa un incremento de 3,208.9 millones de pies cúbicos diarios o bien, de 90% a lo largo de una década, lo que demuestra que el volumen de gas natural enviado desde Estados Unidos a territorio mexicano casi se ha duplicado.

Esto ocurre en un contexto reciente en el que el Centro Nacional de Control del Gas (Cenagas) dijo que Estados Unidos dejaría de enviar un 20% de gas natural que se recibe por gasoductos y que México podría con la contingencia solo durante tres días.

Este acelerado incremento refleja la creciente necesidad de abastecimiento para satisfacer la demanda de los sectores industriales y de generación eléctrica en México.

Dependencia del gas estadounidense genera vulnerabilidad

De acuerdo con los reportes del sector energético, el consumo nacional aparente de gas natural en México se ubica en un promedio aproximado de 9,100 millones de pies cúbicos diarios (MMpc/d), de los cuales un 75% es importado y el 25% es producido en el país.

Al respecto, el analista financiero Carlos Peña explicó a El Horizonte que México depende cada vez más del gas natural estadounidense por el crecimiento de la demanda eléctrica e industrial, la insuficiente producción nacional y la falta de almacenamiento estratégico

“Esta dependencia representa una vulnerabilidad económica y geopolítica: Estados Unidos podría ganar capacidad de negociación mediante precios, condiciones comerciales o restricciones de suministro”, mencionó.

Por ello, apuntó, México necesita diversificar fuentes de energía, fortalecer reservas y acelerar las energías renovables, sin comprometer su competitividad industrial.

Por su parte, para el analista del sector energético,Ramsés Pech, existen varios escenarios hacia adelante en el tema.

Uno de ellos apunta a que Estados Unidos incrementa su producción hasta alcanzar un punto medio de 142,000 MMpcd en 2050; sin embargo, ese crecimiento no garantiza que México reciba los volúmenes requeridos.

Riesgos estructurales

En sus análisis complementarios sobre el sector energético, el IMCO advierte acerca de los riesgos estructurales derivados de esta marcada dependencia, señalando que México importa aproximadamente el 75% del gas natural que consume en el territorio nacional.

El instituto recalca que el país carece de la infraestructura de almacenamiento estratégico suficiente para garantizar la seguridad energética ante cortes de suministro, contingencias climáticas o mantenimientos en los gasoductos fronterizos, con inventarios que apenas cubren un margen reducido de días de operación, lo que representa una vulnerabilidad crítica para la continuidad de los sectores eléctrico e industrial.

Cada vez más atado

El porcentaje de dependencia de México del gas natural importado se ha incrementado en la última década, al aumentar casi 50% el peso de las compras al exterior en el abastecimiento nacional, una situación que, según especialistas, representa un riesgo para la seguridad energética del país.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, la participación de las importaciones continentales en la oferta nacional de gas natural pasó de 51.3% en 2016 a 75.6% en 2025, lo que representa un incremento relativo de 47.4%, equivalente a 24.3 puntos porcentuales.