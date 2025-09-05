México duplicará gasto en 2060 para tratar la obesidad

Se hizo un llamado a la empatía entre los ciudadanos y al uso de un lenguaje respetuoso en la comunicación sobre el tema

La suma del gasto gubernamental y privado para combatir la obesidad y el sobrepeso en México, que en la actualidad padece el 74.5 % de la población, alcanzaría el 10 % del producto interior bruto (PIB) del país en 2060, según informaron este jueves especialistas en el tema.

De acuerdo con los datos recopilados por la empresa médica Lilly, en 2025, México destina lo equivalente al 5.5 % del PIB en combatir esta enfermedad crónica, del cual, el 2.9 % corresponde al Gobierno mexicano, mientras que el 2.6 % restante proviene de un gasto privado.

Estos datos se traducen en que para 2060 el costo económico per cápita para los gobiernos alcanzaría los 884 dólares.

El evento, celebrado en Ciudad de México, trató la importancia de eliminar el estigma alrededor de "esta pandemia silenciosa" para poder hacer un diagnóstico temprano y eliminar las barreras sociales que afectan a las personas con obesidad.

A través de la presentación de la campaña 'El peso del estigma', "una iniciativa para cambiar la forma en que se habla y se trata la obesidad", se enfatizó que la enfermedad no es una elección, sino una afección tratable con resistencia biológica a la pérdida de peso.

Por ello, se hizo un llamado a la empatía entre los ciudadanos y al uso de un lenguaje respetuoso en la comunicación sobre el tema para mejorar el diagnóstico y tratar de una manera "más humana" esta cuestión.

Este estigma, basado en estereotipos y suposiciones relacionadas con la alimentación o la necesidad de hacer deporte para adelgazar, provoca, entre otras cosa que tan solo el 54 % de las personas con obesidad lo hablen con un profesional de la salud.