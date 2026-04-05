México desarrolla herramienta con IA para combatir el dengue

El desarrollo se produce en un contexto en el que la región ha acumulado millones de casos en los últimos años, en un escenario de expansión de esta enfermedad

Un grupo de investigadores en México creó un algoritmo de inteligencia artificial que permite hacer el conteo automático de los huevos del mosquito que transmite el dengue, con el objetivo de mejorar la vigilancia epidemiológica en medio del aumento de casos en América Latina.

El desarrollo se produce en un contexto en el que la región ha acumulado millones de casos en los últimos años, en un escenario de expansión mundial de esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Manos mexicanas para el desarrollo

A través de un comunicado difundido este miércoles, la Secretaría de Salud mexicana dio a conocer que el algoritmo, denominado EggCountATT, fue elaborado por especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT).

Las imágenes que captura el algoritmo son de ovitrampas, aparatos con los que se vigila la presencia del mosquito, y permiten hacer el conteo automático de los huevos, explicó Kenia Mayela Valdez, investigadora del Centro Regional de Investigación en Salud Pública del INSP.

Esto permite tomar decisiones más informadas y oportunas para prevenir la aparición de brotes de dengue", señaló.

La herramienta aparece en un contexto en el que el monitoreo del mosquito ‘Aedes aegypti’ depende en buena medida de los conteos manuales, un proceso lento, demandante y propenso a errores, lo que puede retrasar la detección de brotes, indicó el comunicado.

Así funciona la herramienta

El algoritmo, según el INSP, está diseñado para disminuir los tiempos de análisis en campo, reducir el error humano y mejorar la precisión y puntualidad de los reportes, agilizando el poder identificar zonas de riesgo y evaluar la efectividad de las estrategias de control.

El sistema alcanza una precisión promedio del 92% en el conteo de huevos, según un estudio que publicó en febrero de 2026 la revista ‘Signal, Image and Video Processing’, agregó la dependencia.

Valdez enfatizó que la tecnología no “reemplaza” el trabajo humano, sino que lo complementa, facilitando la toma de decisiones en tiempo real.

“Este algoritmo ayuda a construir comunidades más sanas y seguras”, afirmó.

En México, monitorean este mosquito desde hace años con ovitrampas, pero contar manualmente con lupa o microscopio suele ser una tarea laboriosa y sujeta a variaciones humanas.

Un mal de la región

El dengue vive un brote histórico en América Latina, que registró más de 12 millones de casos en 2024, según la OMS. El 90% de los contagios y el 88% de las muertes estuvieron concentrados en Brasil, Argentina, Colombia y México.

El incremento, según los organismos internacionales, se debe al cambio climático, al alza de las temperaturas y a fenómenos extremos que facilitan la propagación del mosquito que transmite el dengue.

La OMS elevó a “alto” en diciembre de 2023 el riesgo de expansión global del dengue, con más de cinco millones de casos y 5.000 muertes reportados para ese año, y el 80 % de los contagios concentrados en América.