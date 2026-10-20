México denunciará en EUA muerte de connacional detenido por ICE

El Gobierno Federal aseguró que se encuentra en contra de cualquier forma de racismo, en especial cuando los afectados son los propios mexicanos

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se emitirá una denuncia en Estados Unidos por la muerte de Emilio Andrade Covarrubias, un mexicano que perdió la vida bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal reveló que se llevará a cabo dicha demanda en las instancias estadounidenses porque deben proteger su integridad.

"Estuvo Roberto (Velasco) en contacto con los familiares, emitió un comunicado y vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos, porque debe haber protección a los derechos humanos", exclamó la presidenta.

Ante esto, aseguró que se encuentran en contra de cualquier forma de racismo, en especial cuando los afectados son los propios mexicanos.

"De cualquier forma de racismo y más si se trata de nuestros compatriotas en Estados Unidos. En México, en el gobierno de México, en la presidenta, siempre van a tener una aliada. Nosotros cuidamos a los mexicanos en el exterior".

Detalló que el compatriota fue detenido en junio y que su familia informó que padecía diabetes e hipertensión, por lo que Sheinbaum Pardo aseguró que se reforzarán los consulados para garantizar la protección de los Derechos Humanos de todos los mexicanos en el exterior, "particularmente aquellos que son detenidos".

"Para nosotros son héroes y heroínas, porque salieron de sus pueblos, de sus ciudades a buscar una vida mejor y a apoyar a sus familias, y ayudan mucho a la economía de los Estados Unidos", explicó.

Previamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que exigió que se esclarezcan las circunstancias en las que el mexicano perdió la vida.

- Con información de Emmanuel Escamilla -