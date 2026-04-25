México demanda a 53 gaseras y exige reparación millonaria

De acuerdo con la regulador CNA, estas empresas se pusieron de acuerdo durante 10 años para manipular precios y repartirse clientela

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México presentó una demanda colectiva contra 53 empresas de gas licuado de petróleo (LP) para que reparen el daño causado a consumidores por una colusión de más de diez años en varias zonas de México por más de 720 millones de dólares, informó el organismo regulador.

La acción busca que las compañías otorguen descuentos sobre el precio del gas LP a todos los consumidores de las zonas afectadas, como una forma de compensación directa por los sobreprecios cobrados durante una década.

El regulador indicó, en un comunicado, que la demanda deriva de una resolución en la que se descubrió y sancionó un acuerdo colusorio en el que participaron las empresas gaseras: Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano, entre otros.

De acuerdo con la regulador CNA, estas empresas se pusieron de acuerdo durante 10 años para manipular precios y repartirse clientela en la Ciudad de México, el Estado de México y distintas localidades de Colima, Tamaulipas y Sinaloa.

La comisión señaló que esas conductas ilegales provocaron sobreprecios y un daño a los consumidores de más de 13,000 millones de pesos.

El gas licuado de petróleo es uno de los combustibles más usados en los hogares mexicanos, pues la CNA recordó que ocho de cada 10 familias lo utilizan como principal combustible para preparar alimentos, con base en la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares.

Por ello, sostuvo que las afectaciones en este mercado impactan directamente en el gasto diario de millones de personas.

La demanda colectiva se suma a las sanciones administrativas previamente impuestas por prácticas monopólicas absolutas en el sector.