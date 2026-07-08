México, cuarto país de la OCDE con mayor alza del salario real

Een el primer trimestre de 2026 los salarios reales en México estaban un 15.1 % por encima del nivel registrado cinco años antes.

México es el cuarto país de la OCDE en que más han subido los salarios en términos reales (descontando la inflación) entre comienzos de 2021 y el primer trimestre de 2026, sobre todo por los repetidos incrementos del salario mínimo.

En su informe anual de Perspectivas del empleo publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en el primer trimestre de 2026 los salarios reales en México estaban un 15.1 % por encima del nivel registrado cinco años antes.

Es el aumento más importante para ese periodo tras los de Turquía (78.6 %), Hungría (29.8 %) y Polonia (16.5 %) y está muy por encima tanto de la media de la OCDE (4.9 %) como de su mediana (1.2 %).

Durante el último año y hasta el primer trimestre, la progresión fue del 3.9 % en México, frente al 1.7 % en el conjunto de la organización, lo que evidencia que la tendencia a una mejora del poder adquisitivo de los salarios se ha mantenido.

Detrás de esa evolución está el hecho de que desde enero de 2021 el salario mínimo real aumentó un 68 %, lo que llevó a que ya en 2024 pasara a representar un 73.7 % del salario mediano (aquel que tiene la mitad de los trabajadores por debajo y la mitad por encima).

Otra tendencia en la que México ha destacado desde la crisis del covid es el crecimiento relativamente sólido de su productividad laboral, que progresó a un ritmo medio del 1.45 % anual entre 2019 y 2023 y del 1.96 % entre 2023 y 2024, cuando en el conjunto de la OCDE el alza en ese último periodo fue del 0.62 %.

Ese aumento de la productividad se ha producido con un descenso del promedio de horas trabajadas, ya que disminuyeron a un ritmo anual del 0.21 % entre 2019 y 2023 y del 0.52 % entre 2023 y 2025, cuando en la OCDE la caída fue del 0.20 % anual entre 2023 y 2025.

No obstante, el número de horas trabajadas en México sigue elevado comparado con otros países de la organización.