México crea más de 300 mil empleos hasta septiembre de 2025

En septiembre, señaló la institución, se presentó un aumento mensual de 116,765 puestos, variación que, en términos relativos, es del 0.5 %.

La economía mexicana ha creado 333,303 empleos formales en los primeros nueve meses de 2025, lo que representa una tasa de crecimiento de 1.5 %, informó este miércoles el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con estos datos, el IMSS registra un total de 23.76 millones de empleos formales al cierre de septiembre, que incluye a las personas beneficiarias de la reforma de plataformas digitales.

Aunque el IMSS es el principal indicador del trabajo formal en México, analistas argumentan que presenta un retrato parcial porque en el país casi un 55 % de la fuerza laboral es informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que sitúa la tasa de desempleo en un 2.7 %, cerca del mínimo histórico.

Los sectores económicos con el mayor aumento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con el 9.3 %, comercio con el 2.7 % y el sector de electricidad con el 2.4 %.

El IMSS también resaltó un incremento anual nominal del 7.1 % en el salario promedio, que alcanzó 623.1 pesos diarios en septiembre, el incremento "más alto para un mes de septiembre desde que se tenga registro".

El organismo también registró más de 1.03 millones de empleadores, una reducción anual del 2.4 %, lo que se explica "por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas".

También precisó que, durante septiembre, se registraron 56,170 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 454.4 pesos; mientras que hubo358,143 puestos asociados a personas trabajadoras independientes, con un salario promedio diario de 334.43 pesos.