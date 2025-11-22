México contiene al gusano barrenador con 4 mil millones de moscas

Un año después del primer caso, la plaga permanece controlada en el sur del país y sin presencia activa en el norte, según datos de Agricultura.

A doce meses del primer caso registrado en 2024, México reporta que la dispersión del gusano barrenador del ganado (GBG) permanece contenida, especialmente en la región sur–sureste, mientras que en el norte no se han detectado casos activos. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el país ha invertido más de 2,122 millones de pesos y liberado más de 4,000 millones de moscas estériles para evitar que la plaga avance hacia zonas ganaderas clave.

La dependencia informó que actualmente existen 941 casos activos, equivalentes al 0.003 % del hato nacional, cifra que consideran evidencia del impacto de las acciones sanitarias realizadas desde 2024.

Liberación masiva de moscas estériles y vigilancia epidemiológica

La estrategia principal ha sido la liberación sostenida de moscas estériles, combinada con inspecciones, barridos sanitarios, restricciones de movilidad y atención directa en campo.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) señaló que estas medidas han estabilizado el comportamiento epidemiológico del GBG después de una etapa inicial de rápido crecimiento de casos.

La autoridad subrayó que el 99.9 % de los casos se mantiene en la región sur–sureste, mientras que el resto del país ha quedado protegido mediante barreras sanitarias reforzadas. Hasta la fecha se han revisado más de 2.2 millones de animales en todo el territorio.

Cooperación con EUA y nueva planta de producción de moscas

La respuesta ha incluido una coordinación permanente con el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS).

El acuerdo firmado el 19 de agosto de 2025 fortaleció la verificación en tránsito, el trampeo y la liberación de moscas estériles como parte de la estrategia binacional.

Además, para el primer semestre de 2026 está programado el inicio de operaciones de una nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas. El proyecto, financiado conjuntamente por México y Estados Unidos con 51 millones de dólares, tendrá capacidad para producir 100 millones de moscas cada semana.

Con estos recursos, al cierre de 2025 la inversión conjunta para enfrentar la plaga alcanzará nuevamente los 2.122 millones de pesos destinados a infraestructura, vigilancia y tratamiento.

Impacto en el comercio y posibilidad de reanudar exportaciones

La presencia del gusano barrenador llevó a Estados Unidos a suspender en tres ocasiones la importación de ganado mexicano desde 2024, la más reciente el 9 de julio pasado tras detectarse un caso en el norte de Veracruz.

México ha insistido en que, desde el punto de vista técnico y científico, la exportación puede reanudarse plenamente si ambos países cumplen los protocolos acordados. Para el mercado estadounidense, el flujo de ganado mexicano es relevante: por décadas ha representado más de un millón de animales al año, alrededor del 60 % de sus importaciones de ganado en pie y cerca del 3 % de su cabaña nacional.

Un esfuerzo sanitario considerado el más amplio en décadas

Sader calificó las acciones ejecutadas como la operación sanitaria más extensa en materia de salud animal en los últimos años. El diálogo técnico entre Senasica y APHIS, así como la coordinación directa entre los titulares de Agricultura de México y EUA, ha sido clave para sostener la estrategia.

Mientras continúa la vigilancia epidemiológica, México afirma que el país cuenta con una ruta clara hacia la erradicación del GBG, apoyada en infraestructura reforzada, cooperación internacional y una respuesta científica sostenida.