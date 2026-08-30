México confirma que EUA derribó drones usados por traficantes

El Gobierno de México confirmó que los tres drones derribados por el Ejército de Estados Unidos durante esta semana cerca de la frontera fueron utilizados por traficantes de migrantes para monitorear los movimientos de las autoridades.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que recibió la notificación de las fuerzas estadounidenses sobre la detección y neutralización de los aparatos, ocurrida durante las noches del 25 y 26 de agosto.

El Gabinete de Seguridad informa que, en el marco de las operaciones concurrentes “espejo” que realizan México y Estados Unidos a lo largo de la frontera común —cada país dentro de su territorio—, el @USNorthernCmd detectó e inhabilitó, durante las noches del 25 y 26 de agosto,… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 29, 2026

De acuerdo con la Defensa, los dispositivos contaban con características comerciales y eran empleados por traficantes de personas para realizar labores de vigilancia sobre las autoridades.

La dependencia enfatizó que los tres drones fueron neutralizados en territorio soberano de Estados Unidos, sin ingresar a territorio mexicano.

El operativo se desarrolló en el marco de las operaciones concurrentes, conocidas también como operaciones “espejo”, mediante las cuales las fuerzas de seguridad de México y Estados Unidos realizan reconocimientos simultáneos en la zona fronteriza, pero cada una dentro de su propio territorio.

La información proporcionada por México complementó el reporte difundido previamente por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) y el Comando Norte estadounidense.

Las autoridades de Estados Unidos señalaron que los drones fueron derribados mediante el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL), sistema perteneciente al Ejército estadounidense.

La operación representó la primera ocasión en que Estados Unidos empleó este equipo para neutralizar drones relacionados con actividades criminales en su frontera sur.

Advierten por uso de drones en actividades ilícitas

Las autoridades estadounidenses habían considerado que los aparatos representaban un riesgo tanto para personal militar como para agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, señaló que las organizaciones criminales recurren cada vez más a aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilegal de personas y obtener información sobre los movimientos de militares y agentes fronterizos.

El funcionario también reconoció la cooperación del Ejército mexicano durante el operativo.

México insiste en respetar su soberanía

La aclaración sobre el territorio donde fueron neutralizados los drones adquiere relevancia ante la postura que el Gobierno mexicano ha mantenido sobre las operaciones estadounidenses contra organizaciones criminales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que Estados Unidos realice acciones militares de manera unilateral dentro de México y ha advertido que una intervención de ese tipo representaría una violación a la soberanía nacional.

Al mismo tiempo, el Gobierno mexicano ha defendido el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad, siempre que las operaciones respeten los límites territoriales de ambos países.

Las operaciones conjuntas y los mecanismos de coordinación entre México y Estados Unidos se han reforzado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

La colaboración ocurre en medio de las exigencias de Washington para que México intensifique sus esfuerzos contra el tráfico de fentanilo y la migración irregular hacia Estados Unidos.

Las operaciones “espejo” comenzaron el 5 de febrero de 2025 y tienen entre sus principales objetivos combatir el tráfico de armas y drogas a lo largo de la frontera común.