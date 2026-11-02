México confirma 11 heridos y busca a connacional en España

La SRE identificó a 12 mexicanos afectados por el accidente ferroviario en Toledo; 11 sufrieron lesiones leves y fueron dados de alta.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la identificación de 12 mexicanos que estuvieron involucrados en el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, España. De ellos, 11 presentaron lesiones leves y recibieron el alta médica.

La Cancillería informó este domingo que las autoridades españolas mantienen las labores para localizar a otro ciudadano mexicano, cuyo paradero todavía no ha sido confirmado tras el siniestro.

Embajada brindará apoyo a familiares

En un comunicado, la dependencia señaló que la Embajada de México en España mantiene comunicación constante con las instituciones de ese país para conocer los avances de las investigaciones y dar seguimiento a la situación de los connacionales afectados.

Asimismo, indicó que se encuentra activo el protocolo de protección consular y que se proporcionará apoyo económico a los familiares durante su estancia en territorio español.

Como parte de estas acciones, el encargado de la Sección Consular de la Embajada se trasladó a Toledo para acompañar a los familiares del mexicano no localizado y brindarles la asistencia necesaria.

Familia identifica al mexicano desaparecido

La respuesta diplomática se produce dos días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la desaparición de un ciudadano mexicano tras el accidente ferroviario registrado en el municipio de Urda, en la provincia de Toledo.

Familiares identificaron al hombre como Fernando de Jesús Calvillo Silva, de 45 años, originario de Aguascalientes, quien se encontraba en España como turista.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, viajaba en el vagón número ocho de un tren de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla. Su paradero permanece sin confirmar mientras continúan las labores de búsqueda.

Así ocurrió el accidente ferroviario

El accidente se registró el miércoles pasado, alrededor de las 08:53 horas locales, cuando un tren AVE de Renfe que se desplazaba de Madrid hacia Sevilla, con 378 pasajeros, impactó contra una unidad de la compañía Iryo que se encontraba detenida en la vía y transportaba a 147 personas.

La colisión provocó que varios vagones cayeran por un terraplén. El siniestro dejó al menos 69 personas fallecidas, de acuerdo con el balance referido en la información disponible.

Mientras las autoridades españolas continúan con las labores relacionadas con el accidente, la representación diplomática mexicana mantiene el acompañamiento a los afectados y sus familiares.