México celebra la Semana Mundial del Espacio con talleres

Estas experiencias están dirigidas a participantes desde los 12 años, duran 30 minutos y tienen un cupo de 10 personas por sesión

Recorrer Marte mediante realidad virtual, observar el Sol con telescopios y construir cohetes de agua forman parte de las actividades de la Semana Mundial del Espacio México 2026, que se celebra del 4 al 10 de octubre para acercar la tecnología espacial al público y despertar el interés científico entre estudiantes.

La edición lleva por tema “Rocket Revolution”, o “Revolución de los cohetes”, centrado en los cambios que han ampliado el acceso al espacio mediante vehículos reutilizables, empresas de lanzamiento y proyectos universitarios, con una programación mexicana que combina experiencias inmersivas, talleres y demostraciones.

Universum ofrece recorridos virtuales por Marte

En Ciudad de México, Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, tiene actividades programadas del 7 al 10 de octubre para explorar el cráter Jezero y conocer modelos tridimensionales del rover Perseverance, con sesiones a las 11:00 y 12:00 horas.

Estas experiencias están dirigidas a participantes desde los 12 años, duran 30 minutos y tienen un cupo de 10 personas por sesión, con acceso mediante boleto del museo.

La cartelera también contempla demostraciones sobre la atmósfera de Titán, una de las lunas de Saturno, así como actividades dedicadas a los paisajes marcianos y a ambientes extremos de la Tierra, organizadas con la participación del Laboratorio de Tecnologías Inmersivas para la Comunicación de la Ciencia y la Sociedad Mexicana de Astrobiología.

El sábado habrá cohetes de agua y observación solar gratuita

Para el cierre del sábado 10 de octubre, la explanada de Universum contará con actividades de entrada libre, entre ellas carreras de cohetes de agua a las 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00 horas, dirigidas a personas desde los 10 años y con 15 lugares por sesión.

La observación solar con telescopios se realizará de 11:00 a 14:00 horas, mientras que una charla demostrativa sobre tipos de telescopios tendrá sesiones a las 11:00 y 13:00 horas para jóvenes desde los 16 años.

También habrá observación astronómica diurna a las 12:00, 12:30, 13:00 y 13:30 horas para participantes desde los siete años, además de talleres dentro del museo para construir modelos de los telescopios espaciales Hubble y Roman y conocer el legado de la astrónoma Nancy Roman.

Otras propuestas abordarán la historia de las Mercury 13, mujeres piloto que realizaron pruebas similares a las de los astronautas del programa Mercury, y la relación entre agujeros negros y materia oscura.

Guerrero se suma con demostraciones para estudiantes

La Secretaría de Educación de Guerrero anunció demostraciones de hidrocohetes para los días 7 y 8 de octubre, dirigidas a estudiantes de secundaria y bachillerato, como parte de la participación estatal en esta celebración.

A escala nacional, el programa contempla conferencias, simulaciones, exposiciones y talleres organizados por distintas sedes, cuyas actividades pueden consultarse en el portal de la Semana Mundial del Espacio México.

La celebración recuerda el lanzamiento del Sputnik 1, el primer satélite artificial, ocurrido el 4 de octubre de 1957, y la entrada en vigor del Tratado del Espacio Exterior, el 10 de octubre de 1967.

Para asistir a Universum es importante distinguir entre las actividades gratuitas de la explanada y las que requieren boleto, con una entrada general de 90 pesos y tarifa de 80 pesos para los grupos con descuento y credencial vigente; la programación está sujeta a cambios y los cupos varían según la actividad.