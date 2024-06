México celebra elecciones 2024 con divertidos memes

México celebra este 2 de junio las elecciones 2024, con más de 98 millones de ciudadanos esperados en las urnas. Desde temprano, las redes sociales se han llenado de opiniones, experiencias y, por supuesto, memes.

El humor mexicano no podía faltar en este día tan crucial donde se eligen diputados, senadores, presidente y gobernadores en algunos estados. En plataformas como Facebook, Instagram y X (antes conocida como Twitter), los mexicanos han compartido divertidos e ingeniosos memes sobre la jornada electoral.

Algunos de estos memes reflejan la emoción de los votantes al acudir a sus casillas correspondientes para ir a emitir su voto. Otros, en cambio, hacen alusión a los retrasos en la apertura de algunas casillas, que debían abrir a las 8 de la mañana para que los ciudadanos pudieran votar. Los memes destacan la paciencia y el sentido del humor de los votantes ante estos inconvenientes.

Por otra parte, algunos internautas han compartido memes en los que se muestran dispuestos a defender sus casillas ante cualquier disturbio, recordando incidentes de robo de boletas en elecciones pasadas.

La fila mide dos cuadras y la casilla todavía no abre. Paciencia democrática… pic.twitter.com/jYvPHwPyIN

¿Cómo que ya vine a votar?



No, señorita, me está confundiendo con mi hermano el Solovino.



Búsqueme en su lista en la letra F de Firulais; es más, mire mi patita, no tiene tinta 🐾 #EleccionesMéxico2024 #Elecciones2024MX pic.twitter.com/2iSVu2aNDl