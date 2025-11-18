México cede espacios en aeropuerto capitalino a aerolíneas de EUA

La presidente Seinbaum explicó que un una reunión se insistió en la importancia de que las aerolíneas norteamericanas operen tanto en el AICM como en AIFA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que la aerolínea estatal Mexicana de Aviación y otras compañías nacionales acordaron ceder algunos horarios de despegue y aterrizaje (slots) en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) a aerolíneas estadounidenses, en medio de la amenaza de Washington de sanciones por la distribución de vuelos.

En octubre pasado, el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos, emitió la orden de revocar trece rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, al acusar a México de violar los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

La mandataria explicó que el Gobierno mexicano sostuvo recientemente una reunión con el Departamento de Transporte de Estados Unidos en la que se insistió en la importancia de que las aerolíneas norteamericanas operen tanto en el AICM como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como estrategia para equilibrar la carga aérea en la región metropolitana e integrar a los dos aeródromos en un solo sistema.

“La Ciudad de México tiene dos aeropuertos o la zona metropolitana tiene dos aeropuertos. Y lo que nosotros queremos es que los dos aeropuertos tengan suficientes vuelos y sean parte de un sistema”, afirmó.

Sheinbaum añadió que no se trata de “ganar” operaciones para uno u otro, sino de que Estados Unidos reconozca la necesidad de impulsar ambos.

“No es un asunto de si es el AIFA contra el Benito Juárez (AICM) (...) sino el hecho de que es muy importante que ellos reconozcan la importancia de impulsar los dos aeropuertos, también con sus líneas aéreas estadounidenses”, destacó.

La jefa de Estado confirmó que, desde hace semanas, México aplicó una redistribución de "slots", mediante la cual las aerolíneas mexicanas, incluida Mexicana de Aviación, según fuentes del sector, cedieron espacios a empresas estadounidenses “dentro de un marco de competitividad”.

Sheinbaum adelantó que en 2026 entrará en operación un nuevo sistema digital de gestión para mejorar la transparencia y la asignación equitativa.

“De tal manera que pueda haber suficiente competencia y distribución en todas las aerolíneas, que son los acuerdos que se tienen firmados con Estados Unidos y con otras aerolíneas de otras partes del mundo”, dijo.

Sobre cuántos "slots" serán devueltos o reasignados, Sheinbaum indicó que corresponde al AICM y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informar el número definitivo.

“Es un arreglo interno en el que estuvieron de acuerdo también las aerolíneas mexicanas para garantizar la competencia”, afirmó.

Respecto al AIFA, a las afueras de la capital, la mandataria aseguró que las aerolíneas de carga están satisfechas con su operación.

“Me reuní con las cargueras personalmente para ver qué les hace falta (...) en general hay buen ambiente”, sostuvo.