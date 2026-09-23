México cancela participación en Olimpiada de Física en Brasil

Actualmente, la Sociedad Mexicana de Física mantiene habilitados mecanismos para recibir donativos destinados a su programa olímpico

México no participará en la XXIX Olimpiada Iberoamericana de Física después de que los organizadores nacionales cancelaran el viaje de la delegación por falta de recursos económicos.

La decisión dejó fuera a cuatro estudiantes que superaron las etapas estatales, la competencia nacional y el proceso de preparación para representar al país en el encuentro académico, programado del 25 de septiembre al 2 de octubre en João Pessoa, Brasil.

El anuncio se realizó la noche del 21 de septiembre, solamente cuatro días antes del comienzo de las actividades, por lo que el equipo mexicano ya no viajará a la competencia internacional.

Cuatro estudiantes representarían a México

La delegación estaba integrada por Vlarimir Campos, de Ciudad de México; Daniel Mesa, de Veracruz; Fabricio Echeverría, de Yucatán, y Osiel Rico, de Michoacán.

Los alumnos obtuvieron su lugar después de avanzar por diferentes procesos de evaluación y entrenamiento. La cancelación, por lo tanto, no estuvo relacionada con su desempeño académico ni con los requisitos de clasificación, sino con la imposibilidad de financiar su asistencia.

Hasta el momento no se ha informado públicamente cuánto dinero necesitaba la delegación, qué cantidad logró reunirse o cuáles eran los gastos pendientes. Tampoco se ha precisado qué instituciones fueron convocadas para respaldar el viaje.

México rompe una participación histórica

La Olimpiada Iberoamericana de Física comenzó en Colombia en 1991 y celebró su segunda edición en México en 1997. Desde entonces, la representación mexicana participó de manera constante en las competencias realizadas.

El certamen permaneció en formato virtual entre 2020 y 2023, mientras que las ediciones previstas para Perú en 2024 y México en 2025 fueron canceladas por falta de respaldo económico en los países organizadores.

La competencia de Brasil marcará el regreso a las actividades presenciales y será la primera edición celebrada sin una delegación mexicana, de acuerdo con los registros disponibles del certamen.

Falta de financiamiento afecta nuevamente al equipo

La Olimpiada Mexicana de Física ha enfrentado anteriormente dificultades para cubrir los traslados de sus estudiantes. En 2023, una campaña de recaudación permitió obtener recursos de particulares, empresas y fundaciones después de que también se anunciara la cancelación de la participación nacional en encuentros internacionales.

Una situación similar ocurrió en 2025, cuando el apoyo privado permitió que cinco jóvenes asistieran a una competencia en París.

Actualmente, la Sociedad Mexicana de Física mantiene habilitados mecanismos para recibir donativos destinados a su programa olímpico.

Sin embargo, hasta ahora no se ha anunciado una nueva campaña que pueda revertir la ausencia del equipo en Brasil ni existe información sobre una intervención gubernamental para financiar el viaje.

La Olimpiada Iberoamericana reúne a estudiantes de educación media superior de América Latina, España y Portugal, con pruebas teóricas y experimentales diseñadas para identificar jóvenes con habilidades sobresalientes y estimular su formación en áreas científicas.