México busca tomar producción que EUA retirará de Asia

El Gobierno de México ha trazado su hoja de ruta de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este jueves que el país buscará captar la producción industrial que Washington pretende relocalizar desde Asia, convirtiendo las tensiones comerciales globales en una ventaja competitiva para la región.
Tras una reunión del Gabinete Económico con la presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard destacó que la clave del éxito para México reside en sectores estratégicos donde la dependencia de Asia es crítica.
Buscan sustituir importaciones asiáticas
El secretario señaló que tanto México como Estados Unidos comparten un desafío: la dependencia de insumos asiáticos en sectores como la electrónica, farmacéutica y semiconductores supera el 85%. El objetivo de la administración mexicana es definir una política común que permita reemplazar esas importaciones con producción local.
"Ahí no puede haber aranceles entre nosotros. Tenemos una política común", enfatizó Ebrard, subrayando que la integración norteamericana es la mejor defensa frente a la volatilidad externa.