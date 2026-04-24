México busca tomar producción que EUA retirará de Asia

Por: Carlos Nava 23 Abril 2026, 18:26 Compartir

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este jueves que el país buscará captar la producción industrial que Washington pretende relocalizar

El Gobierno de México ha trazado su hoja de ruta de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este jueves que el país buscará captar la producción industrial que Washington pretende relocalizar desde Asia, convirtiendo las tensiones comerciales globales en una ventaja competitiva para la región. Tras una reunión del Gabinete Económico con la presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard destacó que la clave del éxito para México reside en sectores estratégicos donde la dependencia de Asia es crítica. Buscan sustituir importaciones asiáticas El secretario señaló que tanto México como Estados Unidos comparten un desafío: la dependencia de insumos asiáticos en sectores como la electrónica, farmacéutica y semiconductores supera el 85%. El objetivo de la administración mexicana es definir una política común que permita reemplazar esas importaciones con producción local. "Ahí no puede haber aranceles entre nosotros. Tenemos una política común", enfatizó Ebrard, subrayando que la integración norteamericana es la mejor defensa frente a la volatilidad externa.

Sectores clave y metas ambiciosas

La estrategia mexicana se centra en tres pilares fundamentales para la seguridad nacional y económica de Norteamérica:

Semiconductores: Actualmente, México solo provee entre el 3% y 4% de lo que consume EUA Ante la meta de Washington de mover el 70% de su consumo a Norteamérica, Ebrard proyecta que México podría absorber al menos el 30% de esa producción.

Farmacéutica: México busca atraer la fabricación de ingredientes activos que hoy provienen de India y China.

Electrónica: Fortalecer las cadenas de suministro para reducir la vulnerabilidad regional.

Una negociación bajo nuevas reglas

Ebrard no ocultó que las conversaciones, que iniciarán formalmente el 26 de mayo, serán "difíciles". El funcionario reconoció que el gobierno estadounidense ha girado hacia una visión menos centrada en el libre comercio tradicional y más enfocada en aranceles y reglas de origen estrictas.

Sin embargo, México llega a la mesa con una ventaja numérica. Mientras que las exportaciones chinas enfrentan aranceles de hasta el 30% y las de Vietnam el 20%, México mantiene un arancel efectivo inferior al 4%.

Próximos pasos

El anuncio se produce tras una segunda ronda de diálogos en la capital mexicana con el representante comercial de EUA, Jamieson Greer. México se prepara para defender su acceso preferencial al mercado más grande del mundo, apostando por ser el aliado indispensable en la reorganización de las cadenas de suministro globales.