México busca frenar nuevos aranceles durante revisión del T-MEC

Autoridades señalaron que, aunque se cuente con avances, aún no se ha logrado un acuerdo final, por lo que 'el tratado continúa'

En el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que buscarán que no se apliquen nuevos aranceles en contra del país.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum Pardo afirmó que existen temas de interés común entre los países involucrados, pero aún no se llega a un acuerdo.

"Como todos sabemos hay aranceles en automóviles en acero y aluminio, lo que nosotros queremos es la disminución de esos aranceles y que no haya más aranceles en el periodo de revisión, en lo que se ven algunos temas de interés común", enfatizó.

Explicó que fueron México y Canadá quienes pidieron que se ampliara el acuerdo por 16 años, pero fue Estados Unidos quien planteó que se mantenga 10 años con una revisión anual.

"Eso no quiere decir que a lo mejor en un año, en dos o en tres se vuelva a decidir o se vuelva a repetir esta consulta para poder definir que son otros 16 años, no está cerrada esa posibilidad"

Sin embargo, señaló que, aunque se cuente con avances, aún no se ha logrado un acuerdo final, por lo que "el tratado continúa".

"Hay avances, todavía no tenemos un acuerdo final, pero seguimos dialogando, que es lo importante".

Afirmó que el T-MEC es una ley porque fue aprobada por el Senado de las tres entidades, de los tres países de Canadá, Estados Unidos y México, por lo que continuará por los siguientes años entre mediaciones de acuerdos.

A finales de septiembre, señaló que el presidente Donald Trump buscaba que México importe la misma cantidad de producto de lo que se exporta hacia Estados Unidos.