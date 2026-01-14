México busca en Washington reforzar alianzas financieras

La reunión congregó a ministros de finanzas y economía de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, la República de Corea y el Reino Unido

El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Édgar Amador Zamora, participó en Washington en una reunión ministerial convocada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que sostuvo intercambios orientados a fortalecer la coordinación financiera con ese país y con otros socios, en el contexto de la seguridad de las cadenas de suministro de minerales críticos.

De acuerdo con un comunicado difundido este martes por la Secretaría de Hacienda, Amador Zamora participó el 12 de enero en la 'Reunión Ministerial de Finanzas sobre la seguridad de cadenas de suministro de minerales críticos', celebrada en la sede del Tesoro estadounidense y convocada por el secretario Scott Bessent.

En ese marco, el funcionario mexicano mantuvo conversaciones en un “ambiente de entendimiento y colaboración estratégica”, enfocadas en “identificar soluciones para diseñar e invertir en mecanismos que permitan diversificar las cadenas globales de suministro de minerales críticos”, con la meta de que sean “más resilientes”.

La reunión congregó a ministros de finanzas y economía de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, México, la República de Corea y el Reino Unido, así como al comisionado europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, y a representantes de India.

También participaron el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el presidente del EXIM Bank estadounidense, John Jovanovic, según la misma nota.

El encuentro se inscribe en los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados por reducir vulnerabilidades en insumos estratégicos —como litio, níquel, cobalto, grafito y tierras raras— usados en baterías, tecnologías de energía limpia, electrónica y sectores industriales sensibles.

Para México, la conversación se vincula con su papel en la integración productiva de Norteamérica y con la necesidad de asegurar proveeduría estable para manufactura, electromovilidad y proyectos asociados al reacomodo de cadenas globales, entre otros esfuerzos, como la nacionalización de minerales como el litio, uranio, torio y otros minerales estratégicos.

La asistencia del titular de Hacienda también refleja el interés de México por mantener interlocución financiera de alto nivel con Washington en temas donde convergen comercio, inversión y política industrial, al tiempo que se discuten temas bilaterales críticos como la migración, la seguridad transfronteriza y medidas proteccionistas como los aranceles, ante la inminente revisión del T-MEC.