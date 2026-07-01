México bloquea cuentas ligadas al CJNG tras sanciones de EUA

La Secretaría de Hacienda bloqueó cuentas de empresas y personas vinculadas presuntamente al CJNG, en coordinación con sanciones impuestas por Estados Unidos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este martes que bloqueó las cuentas bancarias de nueve empresas y dos personas presuntamente relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una acción coordinada con las sanciones anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, la dependencia explicó que la decisión fue tomada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de realizar un análisis fiscal, financiero y corporativo sobre los sujetos señalados por las autoridades estadounidenses.

Como resultado de la investigación, las empresas y personas fueron incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano e impedir su utilización para actividades presuntamente relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, fortalece acciones contra redes vinculadas con el robo de hidrocarburos relacionadas con el CJNG.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento… pic.twitter.com/fEIZoJxwfJ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 30, 2026

La SHCP precisó que la medida también alcanza a otras nueve personas que previamente fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Cooperación entre México y Estados Unidos

La dependencia federal destacó que estas acciones fortalecen la cooperación entre ambos países para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas que respaldan a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.

Las medidas en México se producen después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas señaladas por participar en un presunto esquema de robo de combustible vinculado al CJNG, actividad conocida en México como "huachicol fiscal".

Las sanciones estadounidenses fueron implementadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), tras identificar una red de compañías de transporte y logística que presuntamente facilitaba operaciones ilícitas relacionadas con el tráfico de combustible.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, dicho esquema tenía como finalidad generar recursos económicos para el CJNG, organización criminal que la Casa Blanca designó como grupo terrorista el año pasado.

La decisión de bloquear las cuentas ocurre meses después de que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara un golpe significativo contra la estructura del CJNG, luego de que en febrero de este año fuera abatido su líder, conocido como "El Mencho", durante un operativo de las Fuerzas Armadas en la sierra de Jalisco, considerada un bastión histórico de esa organización criminal.