México bloquea a 10 personas y 9 empresas vinculadas a narco-red

La UIF documentó transferencias internacionales que sugieren un esquema transnacional orientado a facilitar la movilidad y administración de activos ilícitos

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en conjunto con autoridades estadounidenses, identificó y bloqueó a 19 objetivos principales: diez personas y nueve empresas presuntamente involucradas en operaciones financieras vinculadas con actividades criminales.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHPC) informó que estas acciones fueron realizadas en conjunto por la UIF, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Estas designaciones implican restricciones inmediatas en el sistema financiero estadounidense y sirven de base para medidas complementarias en México.

"Serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI)(…) por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada", precisó el texto.

La dependencia también dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por probables delitos de carácter fiscal y el uso de empresas fachada.

Según Hacienda, los reportes remitidos por Estados Unidos y el cruce de información efectuado por la UIF confirman que la organización opera mediante “estructuras complejas” diseñadas para dificultar la trazabilidad del dinero ilegal.

Entre los mecanismos detectados, destacan la creación de sociedades para simular operaciones comerciales, la adquisición de bienes inmuebles mediante 'prestanombres', el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de recursos para ocultar su origen.

Las autoridades han identificado movimientos financieros en países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, así como flujos irregulares en México que incluyen triangulación de fondos y uso coordinado de empresas fachada.

La UIF documentó también transferencias internacionales y operaciones patrimoniales que sugieren la existencia de un esquema transnacional orientado a facilitar la movilidad y administración de activos ilícitos.