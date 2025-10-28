México aún espera perdón por la conquista de España: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su conferencia de prensa que la relación entre México y España se mantiene activa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que la relación entre México y España se mantiene activa, aunque recordó que su Gobierno sigue esperando una respuesta del Estado español a la carta enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en la que solicitó una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista.

“Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo, es decir, hay relaciones económicas, políticas, turísticas, hay relaciones”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La presidenta recordó el episodio diplomático derivado de la carta que López Obrador envió al rey Felipe VI y al papa Francisco en 2019, en la que pidió una reflexión histórica sobre la conquista y los agravios a los pueblos originarios.

“Lo que nosotros siempre hemos manifestado es que la manera en que actuaron frente a la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador -que era una carta muy diplomática solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado- fue contestada de una manera poco diplomática y, al contrario, con una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador en España”, sostuvo.

La presidenta mexicana subrayó que comparte la postura de su antecesor y que el país “todavía sigue esperando esa respuesta”.

Sheinbaum destacó, sin embargo, que la cooperación cultural entre ambos países continúa vigente y mencionó una exposición reciente de arte indígena organizada por la embajada de México en España, con apoyo de instituciones del Gobierno español.

“Ahora hay una exposición promovida por la embajada de México en España, aprobada por instituciones del Gobierno español, de arte indígena, particularmente de mujeres. Seguimos promoviendo las grandes civilizaciones que llegaron antes de los españoles (...) para que las y los españoles sepan la grandeza cultural de México”, expresó.

La mandataria evitó asimismo ofrecer una opinión sobre las palabras de la princesa Leonor, hija mayor de Felipe VI y heredera de la Corona española, cuando el pasado viernes, durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025 -con los que fueron galardonados la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y el Museo Nacional de Antropología e Historia- expresó su deseo de viajar a México para conocer el Bosque de Chapultepec.

“Pues vamos a ver”, se limitó a responder, al ser preguntada por una posible visita de la princesa Leonor.

Las relaciones entre México y España han vivido momentos de tensión tras la no invitación del rey Felipe VI a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024, en un hecho sin precedentes, por lo que Madrid decidió no enviar a ningún representante.