México asume presidencia de la Organización Mundo Maya hasta 2028

México asumió la Presidencia Pro Tempore de la Organización Mundo Maya (OMM) para el periodo 2026–2028, con el objetivo de liderar la consolidación de rutas multinacionales, reforzar el turismo responsable y ampliar la proyección internacional de la región, informó este miércoles la Secretaría de Turismo (Sectur).

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que la presidencia —recibida en el marco de Fitur 2026— representa una oportunidad para fortalecer la presencia del sureste mexicano en el mercado internacional mediante agendas de cooperación, sostenibilidad y promoción conjunta, además de impulsar circuitos turísticos de alto valor cultural.

La OMM es un organismo regional integrado por Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, que busca impulsar el desarrollo turístico a partir del legado cultural, histórico y natural del Mundo Maya, según la Sectur.

Rodríguez Zamora estuvo acompañada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y por titulares de Turismo de Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Tabasco y Campeche, como representantes del sureste mexicano.

La responsable de la política turística detalló que en esta etapa buscará acciones “concretas y medibles”, como integrar rutas multinacionales y circuitos complementarios, definir estándares comunes de calidad y profesionalización, proteger el patrimonio, coordinar la promoción sin perder identidad y mejorar la conectividad y la logística turística.