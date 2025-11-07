México apuesta por talento digital con Escuela Pública de IA

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de diciembre, mientras que las clases iniciarán el 6 de enero de 2026 y será un servicio gratuito.

En un esfuerzo por fortalecer las habilidades tecnológicas de la población y posicionarse como líder en formación digital en América Latina, el gobierno mexicano, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), presentó la Escuela Pública de Inteligencia Artificial y Código, considerada la más grande del continente.

La iniciativa busca capacitar a 10,000 jóvenes en su primer año en áreas clave para la economía digital, como inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube, desarrollo en Java y ciberseguridad. El programa será implementado mediante la plataforma Saberes MX, y representa una de las apuestas más ambiciosas del país en materia de capacitación tecnológica.

“La inmensa mayoría de los talentos que desarrollan soluciones para los ciudadanos son ejemplo del modelo de autosuficiencia tecnológica que promovemos”, afirmó José Antonio Merino, titular de la ATDT.

La escuela comenzará operaciones en nueve entidades federativas: Ciudad de México, Yucatán, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Además de los cursos técnicos, se ofrecerá un programa paralelo de inglés, con el objetivo de preparar a los estudiantes para entornos laborales híbridos y globales.

El modelo educativo incluye un sistema de mentorías para estudiantes e instructores, enfocado en mejorar la empleabilidad de los egresados. Al finalizar, los participantes recibirán credenciales de certificación con validez internacional, lo que facilitará su inserción en mercados laborales especializados.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 6 de diciembre, mientras que las clases iniciarán el 6 de enero de 2026. El acceso es gratuito y abierto a cualquier persona interesada, sin importar su nivel previo de conocimientos.

Alianzas estratégicas con líderes tecnológicos

El proyecto cuenta con el respaldo de empresas globales como IBM, Accenture, Google, TCS, SAP y AWS, además de instituciones académicas como Infotec, el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Ciencia y Tecnología.

IBM, como socio estratégico, aportará su experiencia en capacitación tecnológica, alineada con su compromiso de formar a 30 millones de personas para 2030 y entrenar gratuitamente en inteligencia artificial a dos millones de estudiantes en todo el mundo para 2026.

“México no carece de talento. Al acercar la capacitación y la tecnología a ese talento, podemos multiplicar las posibilidades de desarrollo económico y transformación digital”, destacó Mauricio Torres Echenagucia, director general de IBM México.

Rumbo a la soberanía digital

La ATDT ha diseñado 20 proyectos de especialización que responden a las demandas actuales de la industria tecnológica. Esta primera etapa busca sentar las bases de un nuevo modelo de formación, donde el sector público garantiza el acceso y la equidad, mientras que el sector privado aporta actualización constante y estándares globales.

Según el Foro Económico Mundial, cerrar la brecha de habilidades digitales en América Latina podría aumentar la productividad en un 20% y el PIB regional en un 6% hacia 2030. Si México logra alinear esta iniciativa con las necesidades del mercado, el impacto económico podría ser significativo.