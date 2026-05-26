México analiza recibir a Irán en Tijuana para el Mundial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que evalúa albergar a la selección iraní ante restricciones de Estados Unidos

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el país está considerando la posibilidad de que la selección de Irán establezca su base en Tijuana durante la Copa del Mundo de 2026, ante las limitaciones impuestas por Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta surgió tras una consulta realizada por representantes de la FIFA, luego de que autoridades estadounidenses no permitieran que el equipo iraní permanezca en su territorio.

Propuesta en revisión

“Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en su país. Entonces nos preguntaron si podían hacerlo en México y respondimos que sí, sin problema”, señaló Sheinbaum.

De concretarse, el equipo asiático se alojaría en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos, desde donde se trasladaría únicamente para disputar sus partidos de la fase de grupos.

La presidenta subrayó que México no tiene inconvenientes en materia de visados para recibir a la delegación iraní.

Coordinación con autoridades

La posible sede está siendo analizada por la representante del Gobierno de México para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, así como por la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, en coordinación con la FIFA.

Las autoridades trabajan en la evaluación logística y operativa para determinar la viabilidad de esta alternativa.

Irán había manifestado previamente su intención de instalarse en Tijuana para evitar posibles complicaciones migratorias en Estados Unidos, donde disputará sus encuentros.

El combinado asiático forma parte del Grupo G y tiene programados sus primeros partidos contra Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, los días 16 y 21 de junio, respectivamente, mientras que el tercer encuentro ante Egipto se jugará en Seattle.

En semanas recientes, medios iraníes han señalado que Washington podría negar visados a integrantes del equipo con supuestos vínculos con la Guardia Revolucionaria.

La selección iraní había condicionado su participación en el Mundial al cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos garantías de seguridad, facilidades de traslado, respeto a sus símbolos nacionales y la expedición de visados para toda su delegación.

En este contexto, México surge como una alternativa para resolver los obstáculos logísticos y permitir la participación del equipo en el torneo internacional.