México analiza alianza petrolera con Brasil: Sheinbaum

El Gobierno de Claudia Sheinbaum evalúa un acuerdo entre Pemex y Petrobras, enfocado en exploración en aguas profundas y cooperación tecnológica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su administración estudia una posible alianza energética con Brasil, luego de que el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, propusiera directamente un acuerdo entre las petroleras estatales de ambos países.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la iniciativa aún se encuentra en fase de análisis y que no se ha tomado una decisión definitiva.

Como parte de este proceso, Petróleos Mexicanos (Pemex) sostendrá en abril una reunión con Petrobras, considerada clave para evaluar los alcances técnicos y financieros de una eventual colaboración.

La presidenta adelantó que la directora de la petrolera brasileña visitará México para reunirse con autoridades del sector energético, incluido el director de Pemex y la titular de Energía.

“Vamos a ver exactamente cuál es la propuesta que tiene”, señaló.

Enfoque en aguas profundas

El posible acuerdo estaría centrado principalmente en la exploración y producción de petróleo en aguas profundas, un sector estratégico donde Brasil, a través de Petrobras, es considerado líder global.

Claudia Sheinbaum subrayó que esta experiencia podría complementar las capacidades de Pemex, especialmente en momentos en que México busca fortalecer su producción energética.

“Es petróleo, es principalmente petróleo en aguas profundas”, puntualizó.

La propuesta se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno mexicano para avanzar hacia la autosuficiencia energética y diversificar sus fuentes de producción.

Además del petróleo, la presidenta destacó el interés de México en aprender del modelo brasileño en la producción de etanol, un sector en el que Brasil tiene amplia trayectoria.

Antecedentes de colaboración

El análisis de esta alianza se suma a los intercambios técnicos recientes entre ambos países, reforzados tras la visita del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, a México a finales de 2025.

Aunque el acuerdo aún no está definido, la eventual cooperación entre Petróleos Mexicanos y Petrobras podría marcar un paso importante en la integración energética de América Latina, en un contexto global de alta demanda y transición hacia nuevas fuentes de energía.