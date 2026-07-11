México ampliará exportaciones de azúcar a Estados Unidos

Las negociaciones cobraron fuerza después de la visita a México de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins

México se prepara para ampliar de manera significativa sus exportaciones de azúcar a Estados Unidos durante el ciclo comercial 2026-2027, luego de que las autoridades estadounidenses proyectaran una mayor necesidad de importaciones procedentes del país.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que requerirá hasta 1 millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana, un volumen que representa un incremento de 512 por ciento frente a lo previsto para el ciclo actual.

El ajuste marca un cambio importante para la industria azucarera nacional, que en los últimos años enfrentó una reducción considerable de sus cupos de exportación hacia su principal mercado internacional.

Mayor demanda daría un respiro a productores mexicanos

De concretarse el volumen estimado, el aumento podría generar alrededor de 4 mil 760 millones de pesos adicionales para unos 170 mil productores de caña de azúcar en México.

El beneficio económico estaría relacionado con la posibilidad de colocar una mayor cantidad de producto en el mercado estadounidense, donde el azúcar mexicana mantiene una participación relevante dentro del esquema de abastecimiento.

La ampliación también permitiría reducir parte de la presión que enfrenta el sector por la acumulación de excedentes, la caída de precios y la sustitución del azúcar por otros endulzantes dentro del mercado nacional.

Negociaciones comenzaron desde finales de 2025

El Gobierno mexicano atribuyó el avance al diálogo sostenido con autoridades estadounidenses desde noviembre de 2025, cuando comenzaron las conversaciones para recuperar el acceso de los productores nacionales a ese mercado.

Las negociaciones cobraron fuerza después de la visita a México de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y continuaron mediante reuniones entre funcionarios agrícolas y comerciales de ambos países.

Estados Unidos busca cubrir su demanda interna

El incremento previsto responde a los ajustes realizados por Estados Unidos en sus estimaciones de producción, consumo e inventarios para la próxima temporada.

Cuando la oferta interna estadounidense no es suficiente para cubrir sus necesidades, el Gobierno determina la cantidad de azúcar que deberá importar y asigna a México una parte de ese requerimiento bajo los acuerdos comerciales vigentes.

La mayor compra de azúcar mexicana también busca mantener un abastecimiento estable para la industria alimentaria y evitar presiones adicionales sobre los precios para los consumidores.

Desde 2014, las ventas de azúcar mexicana hacia Estados Unidos están sujetas a un acuerdo bilateral que establece límites de volumen, precios mínimos y proporciones específicas entre azúcar cruda y refinada.

El mecanismo fue creado para evitar nuevas disputas antidumping y antisubvenciones entre ambos países, pero también impide que México exporte libremente toda su producción disponible.

En los últimos años, los cupos se redujeron conforme disminuyeron las necesidades de importación estadounidenses. Para el ciclo 2025-2026, el volumen máximo había quedado en alrededor de 199 mil toneladas, muy por debajo de los niveles superiores al millón de toneladas registrados en temporadas anteriores.

Aunque la proyección del Gobierno estadounidense abre una oportunidad para la industria mexicana, el volumen definitivo todavía deberá traducirse en ajustes formales al cupo de exportación.

La Secretaría de Economía será la encargada de establecer las asignaciones correspondientes entre ingenios y exportadores, una vez que se confirmen las necesidades oficiales y la disponibilidad de azúcar en México.

El nuevo escenario permitiría a México recuperar parte del terreno perdido en el comercio azucarero bilateral y reforzar su posición como uno de los principales proveedores del mercado estadounidense.