México alerta por fuertes lluvias en cinco estados

El SMN prevé que las "lluvias muy fuertes con puntuales intensas" (75 a 150 milímetros (mm) se presenten en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó este sábado que para el domingo se pronostican "lluvias puntuales intensas" en regiones de los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, y se registrará un descenso de temperatura debido al ingreso del frente frío número 8 que se desplazará sobre el noreste del país.

En su reporte, el SMN prevé que las "lluvias muy fuertes con puntuales intensas" (75 a 150 milímetros (mm) se presenten en Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (oeste y suroeste).

De acuerdo con el pronóstico para el domingo "canales de baja presión se extenderán sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste mexicano, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas".

Aunado a los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica e inestabilidad atmosférica, "propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del territorio mexicano" debido a ello se "pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche".

Por otro parte, el frente frío número 8 se desplazará sobre el noreste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del golfo de México, lo que ocasionarán intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Nuevo León.

En tanto, la masa de aire frío asociada al sistema frontal "originará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste del país y viento helado con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora (km/h) en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Además, el SMN indicó que un canal de baja presión prevalecerá sobre al interior del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias y chubascos en el oeste y centro del país.

El Gobierno mexicano elevó este sábado a 76 la cifra de personas fallecidas debido a las lluvias extraordinarias e inundaciones que azotaron la semana pasada los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, y bajó el número de personas desaparecidas o no localizadas a 39.

También informó que supervisa acciones de prevención ante la crecida del río Pánuco, que recorre los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, y apuntó que el nivel del afluente "al momento no representa riesgo".