México acumula más de 231 mil empleos formales en 2026

Entre los sectores con mayor crecimiento anual destacaron comunicaciones y transportes, con un incremento de 10.9 por ciento

México acumuló 231 mil 527 nuevos empleos formales durante los primeros cuatro meses de 2026, luego de que en abril se generaran 23 mil 923 puestos de trabajo, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con este incremento, el número total de trabajadores afiliados al instituto alcanzó los 22 millones 748 mil 603 empleos registrados, cifra que el organismo calificó como la más alta para un mes de abril y la tercera mayor desde que se tiene registro.

El informe destaca que el 86.9 por ciento de los puestos corresponden a empleos permanentes, mientras que el resto son eventuales. En total, los trabajos permanentes superaron los 19.7 millones, marcando también un récord histórico para este periodo.

Abril revierte caída registrada el año pasado

Los resultados de abril contrastaron con el comportamiento observado en el mismo mes de 2025, cuando se reportó una pérdida de 47 mil 442 empleos formales.

La diferencia entre ambos periodos representa un avance de más de 71 mil puestos de trabajo en comparación con el año anterior.

Del total de empleos generados en abril de este año, 19 mil 964 correspondieron a plazas tradicionales y otros 3 mil 959 estuvieron relacionados con plataformas digitales.

Comercio y transportes impulsaron el crecimiento

Entre los sectores con mayor crecimiento anual destacaron comunicaciones y transportes, con un incremento de 10.9 por ciento; seguido de comercio, con 3.1 por ciento, y servicios para empresas, con 2.1 por ciento.

En contraste, el sector agropecuario registró una caída de 3.4 por ciento, mientras que la industria de transformación retrocedió 1.7 por ciento.

Por entidades, el mayor dinamismo laboral se observó en el Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo, todos con aumentos anuales superiores al 2.5 por ciento.

Salario promedio alcanza nivel histórico

El IMSS informó además que el salario base de cotización promedio llegó en abril a 664.5 pesos diarios, el nivel más alto registrado para cualquier mes desde que existe medición.

En términos anuales, el salario presentó un incremento nominal de 42.7 pesos diarios, equivalente a un crecimiento de 6.9 por ciento.

En cuanto a las nuevas modalidades laborales, el instituto reportó que más de 1.7 millones de personas están vinculadas a plataformas digitales, con un salario promedio diario de 432.7 pesos.

También se contabilizaron 59 mil 626 puestos de personas trabajadoras del hogar y más de 418 mil trabajadores independientes registrados ante el IMSS.

A pesar del crecimiento del empleo formal, el mercado laboral mexicano mantiene una fuerte presencia de informalidad.

Datos del Inegi señalan que al cierre de 2025 la informalidad alcanzó al 55 por ciento de la población ocupada, lo que equivale a aproximadamente 32.9 millones de personas trabajando fuera del sistema formal.