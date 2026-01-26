México acelerará extradiciones de criminales a EUA

México se comprometió a agilizar extradiciones de líderes criminales a EE.UU. para combatir el fentanilo y el crimen organizado

El Gobierno de México se comprometió a acelerar la entrega de integrantes del crimen organizado requeridos por la justicia de los Estados Unidos, como parte de los acuerdos en materia de seguridad bilateral.

El compromiso fue dado a conocer en un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, emitido este sábado 24 de enero de 2026, tras la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG) entre ambos países, realizada en Washington, D.C.

Prioridad: frenar el fentanilo y a los cárteles

En el boletín, el SIG subrayó como prioridad poner fin a la crisis del fentanilo, mediante la aceleración de extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor vinculados a Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT).

Además, se acordó desmantelar redes de financiamiento ilícito que facilitan tanto al crimen organizado como al terrorismo, así como reforzar acciones contra el tráfico de armas a través de la frontera común.

Estados Unidos agradeció a México la “histórica transferencia” de 37 criminales y narcoterroristas, realizada el 20 de enero de 2026, así como la cooperación que permitió la captura de Ryan Wedding, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

“Estos logros concretos resaltan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral”, destacó el Departamento de Estado.

Líderes de cárteles entre los entregados

Entre los 37 presos trasladados se encuentran líderes regionales de los cárteles del Noreste, Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación, organizaciones que Washington considera terroristas.

Esta fue la tercera entrega de criminales durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El acuerdo se da en medio de fuertes presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en que México “no hace lo suficiente” para combatir a los cárteles, pese a expresar respeto hacia la mandataria mexicana.

Hace una semana, Trump reiteró su amenaza de ataques terrestres contra el crimen organizado en México, postura que Sheinbaum rechazó de forma contundente durante una llamada entre ambos líderes.