Mexicanos retenidos en Israel aceptan ser repatriados

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó hoy con los seis ciudadanos, verificando que todos se encuentran bien de salud

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha confirmado que los seis connacionales que fueron detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud serán repatriados voluntariamente a México a la brevedad posible.

El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, se entrevistó hoy con los seis ciudadanos en el centro de detención de Ktziot, verificando que todos se encuentran bien de salud.

Durante la reunión, los connacionales expresaron su agradecimiento por el acompañamiento y la asistencia consular brindada por la embajada de México, destacando la comunicación que se mantuvo con ellos durante el trayecto de la flotilla.

Tras el encuentro, los seis participantes accedieron a su repatriación voluntaria. En consecuencia, la SRE ha iniciado de inmediato las gestiones ante las autoridades israelíes para asegurar que el proceso se concrete lo antes posible.

La Cancillería también informó que la connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla se encuentra igualmente bien, y la SRE mantiene comunicación constante con ella.

La dependencia reafirmó su compromiso de velar por la integridad y seguridad de los ciudadanos mexicanos en el exterior, manteniendo comunicación permanente con los familiares de los involucrados.