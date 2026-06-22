Mexicano crea algoritmo para detectar daños ocultos en edificios

El especialista explicó cómo funciona y recomendó su uso en edificios con más de 15 años de antigüedad o en construcciones expuestas a sismos de alta intensidad

Un investigador mexicano desarrolló un algoritmo capaz de detectar daños estructurales ocultos en edificios, puentes y otras obras civiles, con el objetivo de reducir riesgos humanos y económicos en un país altamente sísmico como México.

La herramienta, denominada ‘Rigideces Base’, fue creada por Ramsés Rodríguez Rocha, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y permite identificar zonas que han perdido rigidez en estructuras sin necesidad de una inspección visual directa.

Cómo funciona el algoritmo ‘Rigideces Base’

El sistema opera mediante acelerómetros instalados en distintos puntos de una construcción, los cuales registran mediciones dinámicas que posteriormente son procesadas en el software Matlab.

Con esos datos, el algoritmo reconstruye un estado inicial sin daño, lo compara con el comportamiento actual de la estructura y determina qué elementos presentan afectaciones y en qué nivel.

De acuerdo con el investigador, esta metodología permite evaluar la integridad de columnas y vigas con mayor precisión, incluso en daños no visibles a simple vista.

Aplicación en edificios y prevención de riesgos

Rodríguez Rocha explicó que el sistema puede ayudar a decidir si un inmueble requiere reforzamiento estructural o, en casos extremos, una demolición preventiva, con el fin de evitar colapsos y pérdidas humanas.

El especialista recomendó su uso en edificios con más de 15 años de antigüedad, en construcciones expuestas a sismos de alta intensidad o en inmuebles que hayan cambiado de función o carga de uso.

También propuso su implementación en programas gubernamentales de la Ciudad de México como una herramienta de apoyo para la evaluación de infraestructura urbana.

Una herramienta con registro de propiedad intelectual

El algoritmo desarrollado por el investigador del IPN ya se encuentra inscrito en el Registro Público del Derecho de Autor, lo que respalda su creación como una aportación científica mexicana con potencial de aplicación en la ingeniería civil moderna.