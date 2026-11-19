Egresado de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Frenk continuó su formación con un doctorado en Astronomía en la Universidad de Cambridge

El cosmólogo mexicano-británico Carlos Frenk Mora, formado en la UNAM y pionero en el uso de supercomputadoras para estudiar la formación de galaxias, recibió la investidura de caballero en el Castillo de Windsor. La distinción, concedida por el rey Carlos III, reconoce sus contribuciones a la astrofísica y la cosmología.

La ceremonia fue encabezada por el príncipe Guillermo de Gales el 12 de noviembre, según informó la Universidad Nacional Autónoma de México. El nombramiento de Knight Bachelor había sido anunciado en junio de 2026, dentro de los honores por el cumpleaños del monarca, y permite al investigador utilizar el tratamiento de sir.

Simulaciones para explicar cómo se forman las galaxias

Frenk es uno de los científicos que contribuyeron al desarrollo de la teoría de la materia oscura fría, un modelo fundamental para explicar la formación de las grandes estructuras del universo.

Junto con Marc Davis, Simon White y George Efstathiou, participó en investigaciones que ayudaron a establecer cómo la gravedad de la materia oscura influye en la distribución de las galaxias. Su trabajo utiliza simulaciones computacionales para reconstruir la evolución cósmica a partir de las leyes conocidas de la física.

“Ser nombrado caballero por su majestad el rey es un honor inmenso”, expresó el científico, quien recordó que su interés por comprender el universo comenzó durante la adolescencia, al observar el cielo nocturno.

Una trayectoria que comenzó en la UNAM

Egresado de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Frenk continuó su formación con un doctorado en Astronomía en la Universidad de Cambridge. En 1986 se incorporó a la Universidad de Durham, donde actualmente ocupa la Cátedra Ogden de Física Fundamental.

En esa institución fue director fundador del Instituto de Cosmología Computacional, responsabilidad que desempeñó entre 2001 y 2020.

La investidura representa su segunda distinción real: en 2017 fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico durante el reinado de Isabel II. Su trayectoria también ha sido reconocida con la Medalla de Oro de Astronomía de la Real Sociedad Astronómica y la Medalla Rumford de la Royal Society.